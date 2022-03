El Ayuntamiento de Sant Josep de mantiene el XII Correbars de su programa de fiestas para la tarde y noche de este viernes, para llenar las calles del pueblo de música en la velada previa al día grande de sus fiestas, pero en caso de lluvia se celebrará bajo techo a partir de las 20 horas. Esta iniciativa ya consolidada y en la que participan la mayoría de establecimientos del núcleo urbano contará en esta edición con la música itinerante de The Metrallas, la banda de rockabilly que se subirá al camión para tocar su repertorio de local en local. Como en las anteriores ocasiones, los establecimientos adheridos ofrecerán tapa y caña, vino o un refresco a un precio popular de 4 euros.

«Ante la previsión meteorológica, que nos anuncia mal tiempo por la hora de la fiesta, tenemos previsto un plan B: en caso de que llueva, los bares mantendrán su programa previsto pero trasladaremos la actuación de The Metrallas a la carpa del aparcamiento, que se ha instalado para acoger algunas de las actividades previstas para este fin de semana. El concierto, en este caso, se hará a las 22 horas», explica ayer la concejala de Cultura y Fiestas, Cristina Ribas.

«De hecho, hemos montado la carpa en los últimos días precisamente para poder seguir celebrando todas las actividades que teníamos programadas para este fin de semana festivo en Sant Josep y que se tenían que hacer al aire libre. Todas se mantienen pero las trasladaremos a la carpa», añade.

Completan la lista de participantes en el Correbars Bluesmàfia en formato eléctrico, que actuará en Can Bernat Vinya; Chino Swingslide, que animará Sa Xacota; The 3 Wise Monkeys, con actuación programada en 60 Grados Gastrobar y, por último, Uncle Sal sonarán en Es Galliner.

La fiesta seguirá el sábado, día de Sant Josep, a partir del mediodía con misa solemne cantada oficiada por el obispo de las Pitiusas, Vicent Ribas, seguida de procesión y ball pagès a cargo del Grup Folklóric de Sant Josep de sa Talaia, donde el Ayuntamiento ofrecerá un vino de honor a los asistentes. Por la tarde, los más pequeños podrán disfrutar del espectáculo de magia y clown ‘The Bellboy’, con el mago Karlus. Desde las 20 horas, será el turno de Café Soul y su repertorio de versiones de clásicos de la música norteamericana. Estas dos actuaciones se trasladan a la carpa también por la previsión de lluvia.

El domingo a mediodía la Banda Municipal de Sant Josep ofrece un concierto en la carpa y a las 17 horas vuelve la música con los animados The Penguins/Reggae per Xics, también en la carpa. La última actuación del día será la del sexteto vocal Borealis, con su espectáculo ‘Aurum. Voces a la luz de las velas’ a partir de las 18.30 horas en el Centro de Cultura Can Jeroni.

Sí se ha aplazado por la previsión de mal tiempo la salida en barco de visión submarina a Formentera, que se hará en una fecha todavía por fijar.