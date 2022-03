Nacho Cano trabaja para devolver el esplendor al Teatro Pereira de Ibiza

Nacho Cano se encargará de la gestión artística del Teatro Pereira, cuyas obras de rehabilitación se retomaron en febrero. Así lo anunció ayer a través de un comunicado el Grupo Sirenis, copropietario con Palladium del mítico establecimiento de Ibiza que confía en reabrir en «el tercer trimestre de 2023». El acuerdo se firmó «hace un par de semanas», pero las conversaciones con el excomponente de Mecano vienen de lejos. «Hace cerca de cinco años que estamos hablando con él de la orientación que debíamos dar al local. Novias para el teatro hay muchas, pero tenemos una visión bastante particular de lo que queremos, muy respetuosa con el teatro, y vimos que Nacho Cano compartía con nosotros esa sensibilidad», explicó Pedro Matutes, director general de Sirenis Hotels & Resorts. «Queremos mimar al Pereira y que vuelva a estar en la vida y en el imaginario sentimental de la gente de Ibiza y eso Nacho Cano, que reside en la isla desde 1982, lo ha entendido muy bien», añadió.

«La dilatada experiencia musical» de este compositor y productor y «su contrastada capacidad de creación y dirección de eventos musicales con altos estándares de calidad» son «una garantía» para el Grupo Sirenis, que está poniendo todo su empeño en que el Pereira recupere el esplendor de antaño y su papel protagonista en la vida cultural y social de Ibiza.

«Nacho Cano no quiere imitar a nadie, tiene una visión muy personal de las cosas. Además, goza de una vitalidad espectacular, es muy trabajador y perfeccionista y tiene una visión empresarial muy buena», destacó Pedro Matutes como cualidades del excomponente de Mecano que encajan a la perfección con el perfil de gestor artístico que buscaba el grupo.

La compañía hotelera ibicenca ha tenido muy claro desde el principio que el Pereira, que se inauguró a finales del siglo XIX, «no es un local cualquiera» y que «es una oferta cultural que no se puede vulgarizar». Con esas premisas en mente, la voluntad de los propietarios del teatro y de Nacho Cano es ofrecer una programación de calidad con «actividades rentables y que contribuyan a dinamizar el barrio de la Marina, especialmente en temporada baja». «En la medida de lo posible también queremos hacer mucho uso del talento local», subrayó Pedro Matutes.

Una sala «polivalente»

La música en vivo será el principal ingrediente de la programación cultural del Pereira, aunque no el único. «Desde luego no será una discoteca», subrayó el director general de Sirenis Hotels & Resorts. En la temporada de verano, señaló, el teatro musical será el protagonista y en invierno la programación será «más heterogénea y pensada para devolver la vida a la Marina en los meses que no la tiene». La voluntad de los propietarios es que la sala sea «polivalente», como lo fue en su día cuando «la prensa de la época la calificaba de magnífico salón de saraos», en el que había cabida, entre otras cosas, para teatro, cine, actuaciones circenses y musicales, reuniones, conferencias y banquetes. «Estamos considerando actividades muy heterogéneas e incluso nos estamos planteando hacer, como en el pasado, proyecciones cinematográficas», adelantó Matutes sin entrar en más detalles.

Aunque el acuerdo para la gestión artística del Pereira se firmó hace unas semanas, hace tiempo que Nacho Cano está diseñando proyectos específicos para el teatro ibicenco, según reveló el director general de Sirenis Hotels & Resorts. «Estamos trabajando muy intensamente en este sentido. Queda todavía un año y medio por delante para que, si no hay imprevistos, reabra el Pereira, y ya vamos con la lengua fuera», reconoció.

Pedro Matutes rememoró «el peso impresionante que tuvo en la vida de Ibiza» este espacio de Vila, que «todavía permanece en la memoria colectiva por múltiples razones», entre ellas, porque fue la primera gran dotación cultural y recreativa que existió en el municipio. El Teatro Pereira empezó a construirse en 1897 y fue definitivamente inaugurado a inicios de 1899 con una estructura de teatro-circo al uso de la época. En 2008 se empezó a tramitar la rehabilitación de este Bien de Interés Cultural. «Tenemos una joya entre las manos que con el adecuado tratamiento puede ser un orgullo para Ibiza y polo de atracción para la Marina, para Vila y para la isla»; concluyó.