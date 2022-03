El Consell de Ibiza se propone eliminar solo en verano "los cotos privados" municipales de los taxis

El Consell de Ibiza ha propuesto esta tarde a los cinco ayuntamientos de la isla la creación de un área de prestación conjunta de ámbito insular del servicio del taxi y, salvo Vila, que está de acuerdo, ningún otro municipio se ha pronunciado. Han quedado para reunirse de nuevo en dos semanas para ver si sigue adelante la negociación. Pese a que la ley nacional de ordenación de transporte terrestre prevé que se puede constituir un área de prestación conjunta si están de acuerdo tres quintas partes de los municipios que sumen al menos el 75% de la población, el vicepresidente segundo y conseller de Movilidad, Javier Torres, ha asegurado que «no habrá ninguna imposición».

La propuesta del Consell consiste en que que durante los meses de invierno, fuera de temporada, el servicio del taxi funcione como ahora, con preferencias municipales. El cambio se produciría durante los meses de la temporada turística, de mayo a octubre, cuando se eliminarían las fronteras municipales y los taxistas podrían operar sin restricciones en cualquier zona de la isla, con turnos de obligado cumplimiento, eso sí, que fijarían los ayuntamientos para que que no quedasen sin cubrir zonas «no tan golosas».

Torres ha dicho que, con este nuevo sistema de funcionamiento, se acabarían, desde mayo hasta octubre, «los cotos privados de caza, las preferencias municipales», también el del aeropuerto, el foco que genera más trabajo para el sector. «Ya vemos lo que se monta en el aeropuerto», ha recordado Torres, que ha explicado que se regularía el servicio (no todos los taxis de la isla se concentrarían en el aeródromo) de la misma manera cómo ahora «no todos los taxis de Sant Josep en verano están en el aeropuerto». «Si hay demanda van al aeropuerto, pero no si no hay», ha justificado.

Con la puesta en marcha de un área de prestación conjunta, las licencias de taxi pasarían a ser de carácter insular y las estacionales, fijas, pero sólo en temporada (fijas dicontinuas), por lo que los ayuntamientos ya no tendrían que aprobar cada año los planes de permisos temporales para cubrir las puntas de verano.

Torres ha dicho que esta propuesta supone «un cambio de paradigma del sector» . En los mismos términos se ha pronunciado el segundo teniente de alcalde Vila, Aitor Morrás, el único representante municipal que ha hecho declaraciones a los medios de comunicación tras la reunión. Morrás ha defendido que hay que «pensar en global» y «resetear administrativamente el sector del taxi». Convencido de que con esta propuesta mejorará el servicio a los usuarios y los ingresos de los taxistas, ha apelado a «la generosidad administrativa» de los otros ayuntamientos para que den también su conformidad. Durante la reunión ninguno de los representantes municipales, salvo Vila, se ha pronunciado sobre la propuesta. Han planteado dudas administrativas y jurídicas sobre la propuesta, pero han optado por no dar ninguna pista sobre si puede o no salir adelante, según las fuentes consultadas.