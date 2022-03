La Federación Insular del Taxi de Ibiza advierte de que tampoco dará servicios de GPS a Vila

Si la Asociación de Taxistas Autónomos de la Ciudad de Ibiza apaga el GPS para los taxistas de fuera, éstos harán lo mismo y tampoco darán servicios a través del sistema de gestión mediante tecnología de posicionamiento por satélite a los conductores de la capital de la isla. Así lo advierte Antoni Riera, presidente de la Federación Insular del Taxi, que es la entidad que gestiona el GPS con el que funcionan los taxistas de todos los municipios de la isla.

Riera asegura que la decisión del Ayuntamiento de Ibiza de impedir que el GPS de la asociación mayoritaria de taxistas de Vila (ésta tiene suscrito el convenio con el Ayuntamiento pero la gestión la lleva la Federación Insular del Taxi) «afectará mucho al sector». «Ahora se presta un servicio intermunicipal. Si Vila prohíbe que otros municipios puedan trabajar [sólo la concertación de servicios con el GPS] cuando están de paso por la ciudad de Ibiza, los otros municipios harán lo mismo y provocará un perjuicio tanto a los taxistas como a los clientes», avisa.

El servicio «empeorará»

Así, Riera subraya que «empeorará el servicio», y agrega: «Viniendo de donde venimos y que no se deje trabajar a la gente cuando más se necesita... A esto se suma que nos impongan un uniforme, que se obligue a los taxistas de Vila a parar en verano un día a la semana. Parece que hay una persona que no está por la labor de ayudar», destaca Riera, en referencia al concejal de Movilidad de Vila, Aitor Morrás, aunque la obligación de usar el uniforme es un acuerdo entre el Consell y los ayuntamientos de la isla.

El presidente de la Federación Insular del Taxi considera que la situación de Vila «parte de un problema de comunicación y a la falta de empatía del concejal». Por ello, pide a Morrás más tiempo y que «deje la situación como está hasta que se resuelva judicialmente».

En concreto, se refiere a que el recurso que la asociación mayoritaria de taxis de Vila puso en contra del decreto con el que, a principios de 2020, el Ayuntamiento ya le advertía de que si no cumplía el reglamento del GPS rescindiría el convenio que ampara su funcionamiento, no está resuelto, sólo la medida cautelar solicitada. El Tribunal Superior de Justicia confirmó a finales del año pasado la negativa a suspender la aplicación del decreto, en contra de lo que solicitaban los taxistas, porque no provocaba ningún daño sino que lo que hacía era «recordar o aclarar lo que establece la normativa del GPS».

Dos años sin cumplir

Esto es exactamente lo mismo que hace ahora de nuevo, dos años después, el segundo decreto del Ayuntamiento, en el que se da un plazo máximo e improrrogable de cinco días, a contar desde ayer, a la asociación de taxistas para que aporte el protocolo de asignación de servicios del GPS que acredite que no se dan servicios a taxistas de fuera del municipio. Si tampoco lo hace, el Ayuntamiento advierte de que podrá resolver el convenio suscrito y ordenarle que cese la prestración del GPS por incumplimiento grave de la normativa municipal y el convenio. También avisa de que iniciará un expediente sancionador.

Morrás apunta que no cabe esperar más para exigir el cumplimiento de la normativa, que reclama infructuosamente desde enero de 2020. De hecho, el primer decreto provocó la reacción del Consell de Ibiza, que reactivó la tramitación de la nueva orden insular de carga y descarga en la que se incluye la regulación del uso el GPS en toda la isla, con lo cual este asunto quedaría resuelto. El Consell cerró un acuerdo con los ayuntamientos, pero no ha sido capaz todavía de aprobar esta orden ante la duda, que ahora debe resolver el Consell Consultiu, de si debe hacerlo el Govern balear.

Morrás pasa el calendario de días libres al Consell para que lo vigile

El segundo teniente de alcalde de Vila, Aitor Morrás, pasó ayer al Consell de Ibiza el calendario de días libres que, por primera vez, deben cumplir los taxistas del municipio el próximo verano. Lo hace para que los inspectores del Consell puedan vigilar su cumplimiento después de que el presidente de la Asociación de Taxistas Autónomos de la Ciudad de Ibiza, Alejandro Cardell, le advirtiera el martes en una reunión de que se podría eludir el descanso obligado trabajando fuera del municipio de Ibiza.

Cardell aseguró ayer a este diario que no lanzó «un reto» a Morrás, sino que le preguntó «si sabía» si los taxistas podrían prestar servicios en el resto de municipios de la isla al amparo de la orden insular de carga y descarga que regula las condiciones de recogida de pasajeros por parte de taxistas de otros municipios.