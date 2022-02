El organizador de la fiesta ilegal con 400 personas en Ibiza dice que era un cumpleaños

El organizador de la fiesta de carnaval que tuvo que ser desalojada la pasada medianoche por la Policía Local de Sant Josep en una vivienda de Cala de Bou, que se ha puesto en contacto con este diario, se defiende afirmando que era "una fiesta privada y no estaba abierta al público".

«Era un cumpleaños y se acordó poner 10 euros cada uno para pagar la bebida entre todos. El que no quería beber no pagaba. Los que quisieron hicieron un bizum con su aportación y los que no simplemente se apuntaron en la lista. No entró nadie que no estuviera en la lista», dice el organizador, que ha sido denunciado por la policía por carecer de licencia y de seguro y por ejercer una actividad económica, al cobrar el acceso, además de ejercer una competencia desleal.

«No ha habido actividad económica ninguna ni competencia desleal porque no hemos sacado nada con esto, todo el dinero recaudado entre la gente que acudió se gastó en las bebidas», insiste el organizador.

Esta persona admite que había alrededor de 400 personas en el interior de la vivienda ( "trescientasochentaypico", cifra) y que se había puesto seguridad privada, pero niega que se vendieran drogas en el interior, "como hace entender lo que ha dicho la policía". También niega que los agentes tardaran dos horas en hacer el desalojo, como se ha afirmado desde el Ayuntamiento: «Cuando llegó la Policía yo no estaba en la fiesta, me avisaron sobre las 0.30 horas y a la 1.20 estaba todo desalojado. Fueron unos 50 minutos, o como mucho una hora», afirma.