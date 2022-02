El Consell de Ibiza mantiene su rechazo a la Ley Turística tras reunirse con Negueruela

El martes, tras el ruido y la furia llegó la calma. Este miércoles volvió la tempestad. La reunión entre el conseller balear de Turismo, Iago Negueruela, y el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, fue cordial, admitieron ambas partes, pero cargada de reproches. Marí insistió en que el Govern «ha pasado por alto la voz de los ibicencos» y ha aprobado «con nocturnidad y alevosía» un decreto que bloquea la bolsa de plazas turísticas y que «no resuelve los problemas crónicos de Ibiza». Negueruela no pudo escuchar el chaparrón de ácidas criticas del presidente del Consell porque, tras el encuentro y un breve contacto con la prensa, tuvo que salir rápidamente hacia el aeropuerto.

Pero Marí sí estuvo presente cuando Negueruela explicó a la prensa que el encuentro era «lo que tocaba» tras el «malestar» expresado por Vicent Marí desde el pasado viernes, cuando se aprobó el decreto: «Nos ha vuelto a trasladar las críticas que hizo estos días», indicó el conseller. «Y le hemos explicado que se utilizó la fórmula del decreto ley y se bloqueó la bolsa de plazas porque entendemos que es la única forma de hacerlo», añadió. Respecto a las propuestas presentadas verbalmente el 4 de febrero por la institución insular a la directora general de Turismo, Rosana Morillo, cree que poco más hay que hablar: «Del resto de propuestas trasladadas, creo que ayer [por el martes] quedó bastante claro con la Federación Hotelera pitiusa todo lo que se ha recogido en el decreto ley y que prácticamente se ha llegado a un consenso en todas las medidas. (...) Bastantes cosas planteadas verbalmente a Morillo han quedado articuladas [en el decreto]. Ahora se abre un proceso de tramitación parlamentaria y se podrá hablar y escuchar a todos».

Negueruela reconoce que el bloqueo de plazas «no se consultó» y señala que ahora es necesario que cada Consell, «dentro cada uno de sus competencias, establezca los marcos que quiere para su territorio». Es decir, recortar o ampliar esas plazas. Tienen cuatro años para eso.

Tras ese encuentro, y en presencia de Marí, el conseller cargó duramente contra la presidenta del PP balear, Marga Prohens, tras anunciar ayer que derogará esa ley si llega a gobernar: «Son unas soflamas que distan mucho de la sociedad de estas islas. En estas islas no se está en ese discurso. Creo que Prohens pasa demasiado tiempo en Madrid. Trae aquí un discurso de Madrid sin hablar con los agentes sociales. Nosotros hemos hablado con todas las federaciones empresariales y organizaciones sindicales. Ella, sin reunirse con ellos, dice que derogará todo el trabajo hecho. ¿Pero tú quién eres? Esto no es Madrid. Tiene que alejarse de la crispación que intenta traer aquí».

«Gran decepción»

«Ojalá hubiésemos podido tener esta reunión antes de que se aprobara el decreto ley, que nos cogió por sorpresa. No hemos podido participar en la tramitación», insistió Vicent Marí, que considera que «la voz de los ibicencos no ha sido tenida en cuenta, cuando el Consell tiene las competencias en materia de ordenación y promoción turística». El presidente ibicenco transmitió al conseller «la gran decepción por no haber escuchado antes al Consell, por cómo se han hecho las cosas».

Con tranquilidad, pero con contundencia, Marí señaló que «las formas son muy importantes, y aquí las formas no se han respetado. Las formas eran necesarias porque a los ibicencos no se nos puede pasar por alto». Entre otras razones porque «es un hecho que el Consell es el que conoce los problemas reales y urgentes de esta isla». Y esos problemas reales «no están incorporados en este decreto ley. No se han tenido en cuenta los problemas de intrusismo, de los pisos turísticos, de la avalancha de coches que llegan en verano, de vivienda, ni las fiestas ilegales… Es una ley turística que se queda corta. Muy corta».

Manifestó estar «a favor de las medidas de mejoras laborales, en circularidad, de sostenibilidad. Cómo no. Pero se han quedado cortos. Se podría haber llegado a mucho más. Se podría haber hablado de carga de trabajo, de medidas medioambientales, de medidas que hubieran tenido en cuenta al sector primario para que el sector turístico tirase de su producción, con todo lo que eso significa para el paisaje».

«Nocturnidad y alevosía»

Y se preguntó: «Cuando llegue el verano y volvamos a tener los problemas de siempre, ¿para qué servirá esta ley? ¿Qué resolverá? Nada, ninguno de los problemas claves que tenemos».

A juicio de Marí, mediante ese decreto el Govern «impone, obliga a las empresas. Pero para el sector público, ¿dónde quedan las obligaciones para arreglar todos los problemas que tenemos de depuración, de pérdida de agua en las redes de abastecimiento? La ley no los contempla. Y no lo hace porque no se ha consultado al Consell».

También estima Marí que el bloqueo de la bolsa de plazas turísticas «se ha hecho con nocturnidad y alevosía». «Porque en Ibiza -añadió- llevamos una senda de decrecimiento de plazas histórica. En los últimos 15 años se han reducido más de 3.000 plazas. Eso es lo que provoca la modernización [de la planta hotelera], reducir plazas turísticas. No existía ahora esa presión. Lo que hace el Govern con esto es mandarnos más trabajo del que ya tenemos, pues si en cuatro años no regulamos esas plazas, se perderán».

Problemas de plazas «ilegales»

El Govern ha actuado así «por sus intereses partidistas o electoralistas. No había ninguna presión sobre las plazas. Sí, tenemos un problema de plazas turísticas, pero de las ilegales. Las legales están normalizadas perfectamente. Hay una bolsa que funciona. Pero contra las ilegales, que son las que han crecido, no se sabe qué harán».

Respecto al aviso de Prohens de que derogará la ley si llega a gobernar, Marí dijo que «cuando las cosas se hacen por decreto ley, sin diálogo, hay que reaccionar». Ante una ley que «apuesta por la imposición, lo que dice Marga Prohens es que hay que apostar por incentivar el cambio, las reformas, las mejoras laborales y medioambientales, para apostar por la economía circular». El PP tiene « una idea más liberal y más reformista».