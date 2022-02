El Consell de Ibiza presentó propuestas al Govern una semana antes del Decreto Ley turístico

No fue cinco minutos antes de que se aprobara por el Consell de Govern. Fue una hora más tarde y tras reunirse con la Mesa de Diálogo Social cuando el conseller balear de Modelo Económico y Turismo, Iago Negueruela, telefoneó a Vicent Marí, presidente del Consell de Ibiza, para informarle de que acababa de ser aprobado el Decreto Ley 3/2022 de medidas urgentes para la sostenibilidad y la circularidad del turismo de Balears.

Eran las 10.22 horas del viernes 11 de febrero cuando Marí, que se encontraba en plena videoconferencia por Zoom, hizo un alto para atender la llamada de Negueruela. La charla apenas duró 30 segundos: «Me enteré entonces de que se había aprobado el Real Decreto y de que contenía una moratoria», cuenta Marí. Siete minutos antes, a las 10.15 horas, el presidente ibicenco recibía por Whatsapp el texto del decreto, pero por «alguien que no era del Govern». «Supongo que ya lo tienes, pero por si acaso te lo mando», decía aquel mensaje. No, no lo tenía. Ni le dio tiempo a leerlo antes de que le llamara Negueruela. El título de ese documento filtrado era ‘Decreto Ley de Turismo, versión catalana revisada final’, un PDF de 55 páginas, como el que recibió este diario a las 9.15 horas.

La web de Sala de Prensa del Govern publicó a las 9.58 horas las imágenes de la mesa de diálogo social. La convocatoria para aprobar aquel texto en Consell de Govern extraordinario era a las 9 horas. En realidad, Negueruela llamó a Marí cuando se dirigía a la rueda de prensa en la que Francina Armengol, primero y a las 10.35 horas, y luego el propio conseller de Turismo balear (30 minutos después), hicieron públicos los detalles del Decreto Ley a las puertas del Consolat de Mar, sede del Govern.

Cita a ciegas con Armengol

A esas horas de la mañana, Vicent Marí pensaba que Armengol seguía en Ibiza, pues la tarde antes vino a la isla para reunirse con los inquilinos del Don Pepe: «Ya ese día estábamos citados a las 13 horas del día siguiente para la presentación de ‘los ejes del nuevo modelo turístico de Balears’. No a la presentación de la Ley Turística. Pensábamos que vendría a presentar en Ibiza lo que ya había enseñado en Madrid, en Fitur, y en Barcelona. Pero lo que vino a presentar el viernes fue el decreto que acaban de aprobar dos horas antes en Palma».

«No ha existido un proceso de negociación, en absoluto. Vino a Ibiza la directora general de Turismo, Rosana Morillo, el viernes 4 de febrero. No nos informó ni del decreto [su existencia y su inminente aprobación] ni de nada [todo su contenido, no parte], y nos dijo que miráramos el borrador para hacerles llegar aportaciones cuanto antes. Una semana después, zasca, se aprueba el Decreto Ley. Ni negociación ni nada. Ni con el conseller balear de Turismo [Iago Negueruela] ni con la presidenta balear [Francina Armengol] ni con nadie. Ellos han negociado, pero al Consell le han ignorado de la manera más absoluta», protesta Vicent Marí.

«Un proceso muy oscuro»

Sólo recibieron «borradores del decreto, de uno en uno el mismo día [un día antes, el 3 de febrero]: versión una, versión dos, versión tres… Y pasados vía Whatsapp, con sólo una decena de hojas, cuando el Decreto Ley tiene muchas más». Y en aquel borrador «sólo se hablaba de calderas, de camas elevables y del plan de circularidad, poco más». Ese documento tenía 16 páginas. El borrador definitivo, el del viernes 11 de febrero, 55 páginas. El texto del Decreto Ley aparecido ese mismo día en el BOIB, 78 páginas.

Rosana Morillo les pasó el 3 de febrero la versión tres (16 páginas): «Y le preguntamos, ¿es la última? Nadie lo sabía. Me habían dicho -indica Marí- que, incluso, había una más. ¿A qué jugaban? Quería que le hiciéramos llegar propuestas sobre un texto sesgado, incompleto». El pasado viernes, el Consell se llevó la gran sorpresa: «El Govern hizo sus negociaciones unilateralmente, sin tenernos en cuenta para nada. Ha sido un proceso muy oscuro. Supongo que han hecho todas las negociaciones en Mallorca y no han hecho caso a nadie más» se queja Marí. En aquel encuentro con la directora general de Turismo balear, esta «no dijo en ningún momento que sería un Decreto Ley» lo que se aprobaría. Ni cuándo.

Peticiones (desatendidas) al Govern

Mientras el conseller balear de Movilidad, el ibicenco y socialista Josep Marí Ribas, criticaba el pasado sábado al Consell por no haber hecho aportaciones a la Ley, el presidente insular de Ibiza niega ese extremo y, además, desgrana algunas de las solicitudes que hicieron a Rosana Morillo el 4 de febrero, que duró «una hora más o menos», y que no fueron incluidas en el Decreto Ley. Por ejemplo, el Consell expuso que «el texto sólo contempla sanciones e imposición a empresas familiares (el 85% del sector en Ibiza) sin garantizar por ley que habrá financiación o subvención para mitigar el impacto de esas inversiones obligatorias». Además, se le recordó que no contiene «medidas contra el intrusismo. Sólo se centra en obligar a los que están legalmente constituidos mientras los piratas de pisos pueden seguir ejerciendo sin que se contemple ninguna medida de refuerzo» contra el intrusismo.

Un «contrasentido»

Pidieron, además, medidas que «potenciaran el producto agrario, el km0 y la marca ‘Ibiza’. No hay ninguna medida aparte de que en la carta deba figurar de dónde procede el pescado. Nada obliga a la industria turística a tirar del sector agrario ibicenco. El sector terciario tiene que ser la locomotora que arrastre al agrario, que mantiene nuestro paisaje. Esta ley es una oportunidad perdida», puntualiza Marí. Indicaron a Morillo que «era un contrasentido que se obliguen a ejecutar obras e instalaciones con plazo definido para implementar esas mejoras y que, en cambio, por otro lado la Ley de Urbanismo no permita ejecutar esas obras en las partes de hoteles fuera de ordenación». Podría, avisa, suceder algo similar a lo ocurrido con el Don Pepe.

Respecto al plan de circularidad, el Consell desea que sea «mucho más simplificado en empresas familiares pequeñas», pues «no se puede tratar igual a una gran cadena hotelera que tiene gabinetes propios de ingenieros que a una familiar de un pequeño hotel». Otra de las quejas fue que «no contempla refuerzo de personal para controlar esa burocracia de los planes de circularidad ni inspeccionar el cumplimiento» de estas inversiones.

«Le expresamos -añade Vicent Marí- nuestra voluntad de simplificar el procedimiento para que los hoteles puedan tener la licencia para reformar y pedir esas mejoras ecológicas: que no tengan que pasar por la Comisión de Turismo insular cuestiones tan sencillas como comprobar que cumplen con la eficiencia hídrica y energética y que pueda ser el Ayuntamiento, que es el que da la licencia, el que en el mismo trámite dé el permiso a esas inversiones de mejora». Eso acortaría plazos que «duran meses».

