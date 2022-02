Una unidad pediátrica de Salud traslada a 30 niños críticos desde Ibiza en 2021

La unidad de traslado pediátrico de Balears gestionó el año pasado un total de 30 derivaciones de menores en estado crítico desde las Pitiusas. Casi todos los traslados, un total de 25, se realizaron a hospitales de Mallorca, pero otros cinco tuvieron como destino centros de Barcelona, detalla Kai Boris Brandstrup, coordinador de esta unidad, formada por pediatras y personal de enfermería de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) pediátrica de Son Espases y el 061. Todos estos viajes entre hospitales se realizan en el avión de traslados sanitarios o, en algunos casos, con el helicóptero que tiene base en Can Misses.

El número de traslados de niños y adolescentes en estado crítico se redujo el año pasado, según los datos de la unidad, ya que en 2020 se efectuaron un total de 42, dos de ellos a Barcelona y los 40 restantes a Mallorca. Es decir, que el último año el número de traslados pediátricos se redujo un 28,6%. Brandstrup detalla que esto incluye tanto las derivaciones que se llevan a cabo desde la sanidad pública, es decir, los hospitales de Can Misses y Formentera, como las de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario.

La gran mayoría de estos traslados se han gestionado desde el servicio de Pediatría del Hospital Can Misses, donde también se experimentó una reducción, aunque menor que la del total: un 13,8%. En 2020 estas derivaciones fueron 29, mientras que el año pasado el servicio que coordina Bartolomé Bonet impulsó 25 traslados de pequeños pacientes. Aunque se redujo el total de menores derivados a UCI pediátricas desde las Pitiusas, aumentó el porcentaje de los traslados gestionados por el servicio de Pediatría. Si en 2020 supusieron algo más de dos de cada tres (un 69,04%) en 2021 representaron el 83,3%.

El jefe de Pediatría de Can Misses señala que, por suerte, estos traslados no son muchos al cabo del año y que, además, no todos son realmente graves. «Va a rachas. Podemos pasar semanas sin ninguno y la pasada tuvimos tres, dos de ellos en un mismo día», comenta. «A Barcelona se hacen pocos traslados», comenta Bonet, que detalla que a esta ciudad se traslada «directamente» a los niños y adolescentes que necesitan una cirugía cardíaca.

Recién nacidos prematuros

Una parte importante de los traslados son de recién nacidos, muchos de ellos, prematuros de menos de 32 semanas. Recientemente, explica Bonet, se tuvo que realizar el de un bebé nacido a las 29 semanas cuya madre llegó al hospital ya de parto. En casos como éste, lo ideal es trasladar a la madre antes de que tenga el bebé, pero esta opción era ya imposible, por lo que los profesionales de Pediatría atendieron al niño hasta que llegó el equipo para trasladarlo a la UCI de Neonatología de Son Espases.

Bonet asegura que Can Misses está preparado para atender a estos bebés tan prematuros. Hay respiradores para ellos, incubadoras y el personal está cualificado. Lo que no pueden, continúa, es asistirlos durante un largo periodo de tiempo. Lo mismo ocurre con los pacientes pediátricos más mayores. Can Misses les atiende «en la fase aguda» prácticamente como si fuera una UCI. A veces en una habitación de Pediatría y, en otras, en la UCI de adultos. «Nos ayudan», indica. Esto, por ejemplo, se hace cuando un menor diabético sufre una cetoacidosis: «En un hospital de Madrid o Barcelona iría a la UCI pediátrica, pero aquí lo llevamos nosotros porque en 24 horas está mejor». «Podemos ocuparnos de un paciente pediátrico crítico durante 24 horas, sin problemas, lo que no podemos es sostenerlo un mes porque para ello se requiere un equipo de enfermería muy numeroso y todo es mucho más complejo», señala el médico.

En los traslados, «siempre que se puede», se permite a un familiar como acompañante. Sobre todo cuando se trata de niños que ya no son bebés. Para que no se sientan solos, abandonados», justifica el pediatra, que insiste en que esto depende del espacio que se necesite durante el vuelo. En el caso de que no sea posible, son las propias familias las que buscan un vuelo comercial para llegar lo antes posible al hospital al que trasladan a su hijo. «Muchas veces son traslados muy urgentes que se realizan a horas intempestivas. Buscan el primer avión para irse», explica el jefe de Pediatría. oras intempestivas. Buscan el primer avión para irse», explica el jefe de Pediatría.

