Sa Unió y Córdoba se reunirán para buscar una salida a la crisis del Consell de Formentera

Sa Unió ha decidido esta mañana retirar del pleno las dos mociones que tenía previstas para sustituir al presidente, Llorenç Córdoba, del consejo de administración de la Autoridad Portuaria (APB) y para redistribuir sus competencias. La medida ha pillado por sorpresa a la oposición y responde a un acercamiento de última hora entre los consellers de Sa Unió y el presidente no adscrito para reconducir la situación caótica de la institución por la crisis de gobierno.

Óscar Portas ha explicado en una pausa del pleno que, "en el último minuto, el presidente y Sa Unió hemos acordado sentarnos en los próximos días para analizar la situación y abrir un diálogo para acercar posturas y buscar una salida que sea beneficiosa para la institución".

El portavoz de la coalición conservadora insiste en que "primero nos tenemos que sentar, ver qué se pone encima de la mesa y esperar a que concluyan estas negociaciones para ver el resultado". Y añade que parece que hay un cambio por parte de Córdoba, pero no quiere aventurar el resultado de las negociaciones: "Veremos si hay este acercamiento y podemos encontrar una salida que mejore la situación actual de la institución, ya que todos somos consciente que es la que no toca" para acabar con la "parálisis en la institución".

Ha aclarado que este acercamiento se produce "por ambas partes y comenzó ayer con conversaciones y se ha materializado hoy por la mañana". Añade que las negociaciones comenzarán en los próximos días, "porque el tiempo juega en contra y no se podrán alargar mucho".

Córdoba

Por su parte, el presidente ha agradecido a Sa Unió la retirada de las dos propuestas y considera que "en vez de utilizar los medios del Consell para peleas internas o para complicar más la situación, lo que tenemos que hacer es ir todos a una". Sobre las futuras negociaciones, apunta que "hemos hablado y se ha acordado que igual se podían retirar [las propuestas] y que deberíamos sentarnos y negociar para aclarar la situación que tenemos y que hace meses que está en marcha".

Sobre la posibilidad de que reincorpore a José Manuel Alcaraz al equipo de gobierno en las áreas de Promoción Turística y Administración insular, indica que eso "formará parte de las negociaciones, pero no hemos dicho lo que se debía o no negociar". "Sí tenemos -añade- que sentarnos para ver cómo arreglamos todo esto".

En relación al contenido de las negociaciones, matiza que "eso ya se hablará" y que para él, lo importante "es que estamos abiertos a negociar y eso es un paso adelante muy importante".

La redistribución de las competencias y la vuelta de Alcaraz serán dos de los temas que abordarán. Córdoba recuerda que "desde que comenzó la crisis en noviembre pasado, el cese de Alcaraz ha sido el punto de inflexión, ya que en ese momento el equipo de gobierno no quiso repartir esas responsabilidades, que me ha provocado una sobrecarga de trabajo bastante grande".

En cuanto al reencuentro con Sa Unió, apunta: "No se ha producido todavía, vamos a comenzar las negociaciones, nos vamos a sentar y el objetivo de todos, también de la oposición, al final es trabajar para Formentera y para el Consell".

Llorenç Córdoba admite que esta "situación [de crisis institucional] es vergonzosa, yo soy partícipe y me da vergüenza de haber participado en esta situación y no se tiene que repetir". Y que lo único que pueden hacer es "arreglarlo; ya veremos, pero me preocupa el tema político y el tema de trabajo. Dentro de los partidos siempre hay discrepancias y eso lo arreglaremos ahora, debemos trabajar juntos y tirar hacia delante porque es lo que la gente ha elegido".

Al ser preguntado sobre si este acercamiento se puede interpretar como el principio del final de la crisis, ha manifestado: "Ojalá sea así, es lo que me gustaría, ahora hace justo seis meses que comenzó la crisis y he hecho diferentes intentos para acabar con ella. Aunque no me quiero quitar las culpas, también soy parte del problema y tengo responsabilidad porque como presidente, habría tenido que liderar" una solución. "No ha sido posible hasta ahora, que igual es el momento de hacerlo, y la intención es arreglarlo".

La oposición

Por su parte Alejandra Ferrer, de Gent per Formentera (GxF), ha manifestado: "Estamos muy sorprendidos y me parece un escándalo y una prueba más de lo que significa esta crisis de gobierno y esta falta de confianza. Y sobre todo ver que todo va solo por sillas y dinero y para ver quién se queda con los cargos".

Ferrer ha añadido que tras esta decisión de retirar esas dos propuestas, "nos imaginamos que habrán llegado a un acuerdo que puede ser que el presidente se queda en la APB y que, a cambio, el señor Alcaraz recuperará sus competencias". Para la portavoz de GxF, lo que está ocurriendo le parece "inaudito, un escándalo y más cuando retiran las propuestas sin dar explicaciones en el pleno".

Para el portavoz de los socialistas, Rafa Ramírez, la retirada de las propuestas por parte de Sa Unió también les ha sorprendido: "Ni siquiera nos han dejado intervenir". La decisión la han tomado por "sorpresa por la cantidad de tiempo que está perdiendo Formentera, con los graves problemas que tenemos, porque los señores del equipo de gobierno se dedican día sí y día no a montar un guion del esperpento de la política local, en la que un día se quieren y otro día se odian; un día se quieren echar el uno al otro y se denuncian en el juzgado o en la Guardia Civil. Lo que estamos viendo es impresentable".

"Había dos propuestas de Sa Unió cargando contra el presidente y de repente las propuestas han desaparecido, y no hemos visto a nadie protestar ni hacer ni un mal gesto", lamenta el portavoz de los socialistas.