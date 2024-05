Artal Mayans: «Hay que consensuar decisiones sobre nuestro futuro»

Formentera también estuvo presente ayer en la mesa convocada por la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, sobre el ‘Pacto Social y Político para la Sostenibilidad de les Illes Balears’, celebrada en la Escuela de Hostelería de Mallorca y que impulsa el Ejecutivo autonómico. El encargado de representar a la isla, en ausencia del presidente, Llorenç Córdoba, fue el conseller de Turismo y Vivienda, Artal Mayans, que destacó especialmente el discurso de «consenso y la implicación de todos los sectores para atajar la masificación turística» en las islas.

El conseller explicó que la línea de la presidenta del Govern balear, es «clara» con la «intención de compartir ideas y apuestas por el futuro de nuestro territorio».

Mayans añadió que el objetivo es «buscar una estrategia y acuerdos en los que se pueda coincidir para mantener en las próximas legislaturas para consensuar todas las decisiones en torno al crecimiento, las inversiones, la restricción o la limitación que se puedan plantear en las diferentes áreas».

El conseller de Turismo indicó que «aunque aún no tengamos las medidas concretas, el marco por el que se empieza buscando el consenso de diferentes sectores profesionales y especialistas es un punto de partida necesario para que esto se puede llevar a cabo».

Uno de los detalles que Artal Mayans destacó es el nombramiento del rector de la Universitat de les Illes Balears, Jaume Carot Giner, «como responsable de llevar a cabo los estudios que sean pertinentes para que todas las decisiones que se tomen a partir de ahora estén basadas en datos y no en percepciones». Añadió que el objetivo «es dar un aspecto real de transparencia y pienso que es el buen camino».

Cambiar de planteamientos

El conseller de Turismo de la isla detalló que durante la reunión «se ha hablado de sostenibilidad y de cambiar de planteamientos, de la necesidad de inversión en infraestructuras para residentes y también para turistas, de mejorar el servicio y la calidad en destino y producto». Otro de los aspectos a los que hizo referencia es en la necesidad de agilizar trámites y «facilitar e incentivar la colaboración con el sector privado y que el crecimiento en turismo no es necesariamente incrementar el número de visitantes» en cada isla.

Artal Mayans también subrayó la importancia que tiene el turismo a pesar de los factores negativos. En esta línea, se sumó a lo que calificó «la valentía de la presidenta, Marga Prohens, por poner esto sobre la mesa».

Insistió en el «consenso y el diálogo» para negociar «un pacto transversal por el que estipular unas reglas de juego a futuro».

En este punto, el conseller de Turismo manifestó: «Que no hay ni buenos ni malos; que el momento no es tarde ni pronto, sino que es el que es; que Balears está a la cola en inversión per cápita desde el Estado; que los retrasos en las licencias y respuesta de las administraciones provocan la perdida de inversión, y que hay que implicar a los turistas en los problemas del lugar para hacerles partícipes y más responsables de los efectos del turismo».

Artal Mayans también se refirió a que la presidenta hizo en el encuentro una mención «a la pluriterritorialidad de las cuatro islas y a la adecuación para cada una de unas medidas específicas», haciendo referencia a los factores de doble y triple insularidad.

