Córdoba acusa a Sa Unió de «bloquear» la adjudicación de los quioscos de Formentera

El presidente del Consell de Formentera, Llorenç Córdoba, explicó ayer al salir de la Junta de Gobierno que se había encontrado con el «bloqueo» de los consellers de Sa Unió que forman parte de este órgano de gobierno, para sacar adelante su propuesta de declarar desierto el concurso de quioscos. «He vuelto a llevar la propuesta [a la Junta de Gobierno], les había dado tiempo [a los consellers] para mirar toda la documentación y me he encontrado con este bloqueo», resumió.

El presidente reconoció que a estas alturas, «se me hace complicado aportar más cosas, informes externos e internos, y además de este bloqueo lo que se vuelve a demostrar es que desde Sa Unió no hay confianza en el personal de la casa». En cambio, señaló que sus excompañeros de gobierno mantuvieron antes una reunión con el secretario y con el interventor del Consell, «y como siempre utilizando los recursos de la casa los bloquean: por una parte no podemos funcionar y por otra intentan tirar abajo las cosas que intento hacer como presidente o conseller. Esto ya es vergonzoso, no sé cómo explicarlo».

Córdoba insistió en que no conoce ninguna otra propuesta elevada a la Junta «mejor fundamentada y con más informes». En este punto, se preguntó si la intención de Sa Unió es adjudicar: «¿Cómo explicarán al juez que teniendo informes contrarios han votado en contra de adjudicarlo?».

Sobre el futuro los quioscos para esta temporada, Córdoba resumió: «Me han dicho que presente otra propuesta, yo solito, y si están de acuerdo la aprueban, pero la propuesta irá en el mismo sentido, aunque la pueda fundamentar más».

Mientras tanto, el concurso actual sigue vigente y la mesa de contratación emite sus correspondientes informes públicos, que se pueden consultar en la Plataforma de contratos del Estado.

El presidente admitió que esta situación erosiona seriamente su papel al frente de la institución; «Es querer hacer daño al presidente, pese lo que pese; esto no va a favor de los intereses del Consell ni de la gente de Formentera ni de los intereses del Partido Popular ni de Compromís, ni mucho menos». Córdoba aseguró no entender las motivaciones de Sa Unió: «Es la pregunta que yo me hago, no me han dado otra opción», aseguró. Ante esta situación, apuntó que «igual tenemos que buscar una fórmula paralela para dar el servicio en verano. Llegamos tarde y con la actitud que están demostrando [Sa Unió], tendremos que buscar legalmente cómo lo podemos hacer. Estoy haciendo todo lo posible porque el bloqueo llega a la Junta de Gobierno».

