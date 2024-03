El PP de Balears respalda a Sa Unió en su petición de dimisión de Llorenç Córdoba

El Partido Popular de Balears respalda a la coalición de Sa Unió, de la que forma parte junto a Compromís a través de su partido en Formentera, en su decisión de pedir la dimisión de Llorenç Córdoba como presidente del Consell de la isla. En una breve comunicación, la secretaria general del PP balear, Sandra Fernández, preguntada por Diario de Ibiza sobre la postura de su partido ante la petición de dimisión de Córdoba (socio del PP en el Parlament), contestó: «Apoyamos la posición de Sa Unió por la situación que se vive el Consell de Formentera, especialmente desde el cese del que es nuestro presidente allí», en referencia a José Manuel Alcaraz, que ha sido destituido por Córdoba del área económica y administrativa.

El propio Alcaraz explicaba ayer, momentos antes de recibir la respuesta de su formación en Balears, que cuenta con «el apoyo incondicional de Palma», en referencia a la dirección de su partido.

Respecto a la buena sintonía entre Córdoba y la presidenta del Govern, Marga Prohens, que se evidenció de nuevo en las fotografías de ambos en la última feria de turismo de Berlín, con efusivos abrazos y confidencias, Alcaraz le resta importancia y la atribuye a la personalidad de Prohens: «Marga es así de efusiva con todo el mundo, y si le ponen hoy a Armengol delante hará lo mismo».

Alcaraz asegura que desde el principio de la crisis ha contado con el apoyo de su partido en Balears, pero que los equilibrios políticos hacen que en Palma mantengan una relación cordial con el presidente y diputado mientras que en Formentera, Sa Unió exige su dimisión, tanto de presidente como de diputado, día tras día.

El diputado

En cambio, el PP de Balears, en la misma comunicación, indica que en el Parlament balear «se seguirá manteniendo diálogo con él», en referencia a Córdoba, que ocupa un escaño como diputado. Para luego reiterar que el PP regional «mantendrá los compromisos adquiridos con los ciudadanos Formentera».

Se trata en este caso del pacto de investidura de 20 puntos que selló el PP balear con Sa Unió a principios de legislatura. Un acuerdo que Córdoba defiende a capa y espada y que tras su expulsión de las filas de Sa Unió, se atribuye personalmente. Ese compromiso, a pesar de las críticas circunstancias por las que pasa el gobierno del Consell, sigue vigente y es el que sostiene la acción política del diputado autonómico.

Córdoba admite el fondeo con ancla en s’Estany des Peix

El representante de la Asociación de usuarios profesionales de s’Estany des Peix, Álex Mestre, que agrupa a algunas de las empresas que se dedican al chárter náutico en verano, aseguró ayer que tras la conversación mantenida con el presidente del Consell, este le confirmó que mantendrá las mismas condiciones para el fondeo que en la temporada pasada. Esto significa que no podrán realizar actividades económicas en este entorno protegido, pero que podrán fondear sus embarcaciones al ancla «a riesgo y ventura». El propio Llorenç Córdoba confirmó este extremo: «El reglamento de s’Estany des Peix dice que no se pueden realizar actividades económicas y el PRUG no prohíbe fondear al ancla dentro de s’Estany». Añadió que la situación no varía respecto a la campaña del pasado año: «Las cosas se van a hacer como el año pasado». El fondeo condicionado que recoge el Plan Rector de Usos y Gestión del Parque Natural de ses Salines se puede hacer al ancla siempre y cuando no se lance sobre la caulerpa y otras especies protegidas que se encuentran en este enclave, como tampoco se puede hacer en las zonas de baño, es decir, cerca de la orilla de s’Estany. La forma de trabajar de las empresas del charter náutico contempla el uso para el embarque de sus pasajeros de la rampa situada en es Caló de s’Oli, cerca de s’Estany des Peix, pero que da a mar abierto, para luego dejar sus embarcaciones por la noche fondeadas mediante el ancla.

El motivo es que el reglamento de fondeo regulado de este espacio protegido no permite las actividades económicas en este entorno y, por lo tanto, prohíbe el acceso a las boyas de fondeo o al pantalán flotante a este tipo de barcos.