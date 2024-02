Malestar en Sa Unió por el retraso del presidente en adjudicar los quioscos

Los consellers de Sa Unió, que forman parte del equipo de gobierno del Consell de Formentera, están preocupados y molestos por el hecho de que el presidente no adscrito, Llorenç Córdoba, todavía no ha resuelto la adjudicación de los lotes que corresponden a los ocho quioscos de playas. Temen que el tiempo corra y que estas instalaciones no estén montadas para esta temporada turística.

A preguntas de Diario de Ibiza, el portavoz de la coalición conservadora (PP y Conpromís), Óscar Portas, reconoció que están «incómodos» con el presidente ya que no entienden por qué está «retrasando la decisión» sobre la adjudicación de estas instalaciones y desveló que ayer viernes, en la sesión semanal de la Junta de Gobierno insular, en el apartado de ruegos y preguntas, le plantearon la cuestión, sin que Córdoba contestara a sus demandas.

Portas manifestó: «Justamente hemos tenido Junta de Gobierno y le hemos mostrado nuestra preocupación porque es un tema que se tiene que resolver y no se puede dilatar más en el tiempo».