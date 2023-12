El presidente del Consell de Formentera, Llorenç Córdoba, ha convocado a una reunión a todos los partidos políticos con representación en la institución, que ha comenzado a las 12.30 horas. A su llegada al Consell y a preguntas de los periodistas sobre si iba a dimitir, Córdoba ha contestado: "Todo está sobre la mesa y eso también. Vamos a hablarlo". "Hasta ahora ha habido muchas explicaciones, sobre todo de una parte, y ahora me toca exponer las mías", ha señalado Córdoba, que no ha querido añadir nada más.

El conseller socialista Rafa Ramírez ha señalado antes de la reunión que "es una convocatoria extraña", ya que no es oficial. Asimismo, ha dicho que "espera que sirva para resolver este caos que se ha creado en el Consell y que va cada vez a peor".

Por su parte, los consellers del PP y Compromís han señalado que sus peticiones a Córdoba "están claras". "Nos convocó anoche y veremos qué nos quiere decir. Él ya sabe lo que queremos nosotros. Las cosas que ha hecho no son correctas y tiene que haber consecuencias", ha señalado el conseller del PP Hugo Martínez.

Por su parte, la consellera Eva Nieto ha declarado que prevé que "será una reunión larga".

Precisamente, este lunes finaliza el plazo dado por la coalición Sa Unió para que el presidente presente su dimisión. La fecha de este ultimátum la fijaron tras expulsar a Córdoba, cuando denunciaron que había tratado de presionar al Govern balear, condicionando la estabilidad del gobierno de Formentera, a cambio de un sobresueldo de 4.000 euros al mes, una afirmación que el jueves corroboró el portavoz y vicepresidente del Ejecutivo, Antoni Costa.

Según los consellers de la coalición, Córdoba les comunicó que su situación económica era delicada y que había pedido a Palma que le encontraran otro sueldo para ayudarle, petición que formuló a la presidenta del Govern, Marga Prohens.

Sa Unió señaló que Córdoba hizo estas declaraciones con intención de presionar a Palma, "no por los intereses de Formentera y por el bien de la isla, sino por sus intereses personales".

La coalición exigió la dimisión de Córdoba y advirtió de que de no hacerlo, no descarta una moción de censura. Sin embargo, esta vía es muy difícil que prospere, dado que necesitaría el voto afirmativo de los 16 consellers restantes: 8 de Sa Unió y otros 8 de la oposición, PSOE y GXF, que de momento no consideran esta opción.