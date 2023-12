"No tienen ningún sentido". Esto es lo que dicen las ejecutivas de los dos partidos que forman Sa Unió, PP y Compromís amb Formentera, sobre las explicaciones que ha dado este fin de semana el presidente del Consell Insular, Llorenç Córdoba, a su equipo de gobierno sobre la amenaza de retirar su apoyo al Govern del PP de Marga Prohens.

La figura del presidente del Consell y diputado queda así muy tocada y habrá que ver lo que ocurre en los próximos días.

"Este sábado por la tarde se han reunido las juntas ejecutivas de los dos partidos políticos que conforman Sa Unió (Partido Popular y Compromís), debido a las acciones y declaraciones que el presidente del Consell y diputado por Formentera ha realizado a lo largo de la semana. En dicha reunión, los consellers han trasladado a sendas ejecutivas las explicaciones que el presidente Córdoba les expuso el pasado viernes por la mañana intentando justificar las polémicas declaraciones que hizo de manera unilateral y sin consenso. Al término de la reunión, se ha concluido por unanimidad que las razones expuestas por el presidente Córdoba no tienen ningún sentido y se ha delegado en los 8 consellers de Sa Unió la responsabilidad de tomar todas las acciones pertinentes para zanjar el asunto", es el texto completo del comunicado que los consellers de Sa Unió han remitido esta mañana a los medios. Un comunicado breve pero muy contundente en el que los miembros de las ejecutivas de los dos partidos dejan claro que no aceptan las razones de Córdoba y delegan en sus consellers la responsabilidad sobre sus próximas acciones.

Así las cosas, en estos momentos la continuidad de Córdoba al frente del Consell de Formentera está muy complicada. Hay que recordar que Sa Unió cuenta con nueve consellers en el Consell de Formentera, por cinco de Gent x Formentera y tres del PSOE, por lo que si Sa Unió decide prescindir de Córdoba y este no entrega su acta, la coalición de PP y Compromís perdería su mayoría absoluta.

Por otra parte, está por ver qué pasa con la condición de diputado en el Parlament balear de Córdoba. En el caso de que se le solicitase su acta de diputado y no aceptara las cosas no cambiarían mucho, ya que el PP no cuenta con mayoría absoluta en la Cámara balear y el Govern se apoya en los diputados de Vox

La historia

Todo este lío comenzó este martes, cuando Córdoba lanzó por la tarde un escueto mensaje en el que amenazaba con retirar el "apoyo incondicional" al Govern balear de Prohens. El presidente del Consell actuó por su cuenta y ni ese día ni en los siguientes dio más explicaciones ni públicas ni a sus consellers. Solo subrayaba que actuaba en el interés de Formentera como independiente.

Los consellers llevan toda la semana pidiendo explicaciones, pero cuando Córdoba por fin las ha dado no les han convencido. El presidente les contó que había tomado esa determinación después de que Prohens le dejara plantado tras concederle una reunión que llevaba meses pidiendo.

Esa reunión era para hablar de temas "necesarios" para la isla que llevan "enquistados" desde hace años, en palabras de Córdoba. En un comunicado remitido en la tarde del sábado citaba tres principales: Solucionar el coste de la triple insularidad que sufre Formentera, solucionar el tema del deslinde de Costas y la creación de vivienda pública "para hacer efectivos los compromisos a nivel de sanidad, educación y seguridad".

En esa nota del sábado, Córdoba señalaba que "ser reivindicativo no es ser desleal" y se escudaba en que su primer mensaje se había "dramatizado en exceso" y se había "sacado de contexto", ya que "en ningún momento se ha planteado retirar el apoyo a Prohens, sino que se ha vinculado el carácter de 'incondicional' a una serie de medidas necesarias para Formentera", escribió Córdoba.

Estas explicaciones no han convencido a sus compañeros de gobierno ni a los partidos que lo sustentan, él es independiente, por lo que, en este momento sus cargos penden de un hilo.