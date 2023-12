La crisis en el gobierno de Formentera está «zanjada», así lo asegura al menos el presidente del Consell, Llorenç Córdoba, aunque los partidos que forman la coalición Sa Unió, PP y Compromís, parece que no lo ven igual. Así lo atestigua el comunicado conjunto que remitieron este sábado a los medios de comunicación los consellers del equipo de gobierno, en el que aseguran que siguen «sin entender la tensión creada esta semana una vez escuchadas las explicaciones del presidente y diputado Llorenç Córdoba». Los ocho consellers que forman el gobierno del Consell junto a Córdoba redactaron el comunicado conjunto después de la reunión que mantuvieron el viernes con Córdoba para pedirle explicaciones por su amenaza de dejar de «apoyar incondicionalmente» al Govern balear que preside Marga Prohens, del PP. «En la reunión se le ha pedido volver a actuar de manera consensuada y no unilateral, única forma que nos puede permitir seguir desarrollando nuestras políticas de mejora de los servicios e inversiones en Formentera», añade la escueta nota de los consellers, en la que no garantizan el mantenimiento de la situación actual en el seno del equipo: «La valoración de las explicaciones dadas por Córdoba se trasladará a las ejecutivas de los dos partidos que forman la coalición para valorar si se deben tomar medidas al respecto».

«Se ha dramatizado» Pero horas después de la nota de los consellers llegó la de Córdoba. En ella rebaja la tensión acumulada en los últimos días: «Creo que se ha dramatizado en exceso y se han sacado de contexto mis palabras, ya que en ningún momento se ha planteado retirar el apoyo a Prohens, sino que se ha vinculado el carácter de ‘incondicional’ a una serie de medidas necesarias para Formentera», afirma Córdoba. «Soy una persona leal, pero no puedo dejar de lado mis responsabilidades como Presidente del Consell de Formentera. Mi tarea es ser reivindicativo y conseguir paliar los efectos de la triple insularidad que sufre nuestra isla y la histórica falta de infraestructuras y servicios que adolecemos», prosigue. «Ser reivindicativo no implica ser desleal», insiste en otro momento Entre las reivindicaciones que Córdoba quería trasladar a Prohens en la reunión a la que la presidenta le convocó otras meses de espera, pero en la que, según denunció el viernes, le dio plantón, están «problemas enquistados de hace ya muchos años»: «Solucionar el coste de la triple insularidad que sufren los habitantes de Formentera, creando la mesa de negociación acordada entre Govern y Consell. Como línea roja advertida, comprendida y aceptada por el Govern, solucionar de una vez por todas el problema del deslinde de costas que sufren los afectados de Formentera. Muchas otras mejoras vienen condicionadas con una medida totalmente necesaria y obligatoria de la creación de vivienda pública para hacer efectivos los compromisos a nivel sanidad, educación y seguridad. Sin este compromiso de mejora es totalmente inviable pensar en mejorar los problemas principales de Formentera», señala la nota. Córdoba asegura que da la crisis por zanjada «siempre y cuando todos los consellers acepten sus compromisos, responsabilidades y mantengan la confianza en el presidente para poder trabajar en los intereses de la isla y por el bien de los ciudadanos de Formentera. A partir de ahora mantendré una comunicación más fluida con el equipo de Gobierno como diputado de esta isla para que políticamente nos complementemos mejor». Por último reitera su «apoyo y confianza» a sus consellers y pide «disculpas si a alguien del gobierno le ha molestado su actitud de beneficiar a la isla y no a las personas o partidos».