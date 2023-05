¿Quién es Alessio Di Chirico, el luchador que ha agredido a un taxista en Formentera?

Alessio Di Chirico , de 33 años, es un luchador italiano de artes marciales mixtas (MMA) que compite en la división de peso medio de Ultimate Fighting Championship (UFC). Esta semana su nombre ha saltado a los medios no por sus méritos deportivos, si no por haber agredido a un taxista brutalmente en Formentera tras bajar del vehículo en el que viajaba con su mujer y sus dos hijos.

Di Chirico nació el 12 de diciembre de 1989 en Roma, pesa 84 kilos y mide 1,83 metros. Su apodo es 'Manzo', que significa 'carne' en italiano, y lleva compitiendo desde que debutó el 9 de diciembre de 2011 con 22 años.

En su palmarés cuenta con un total de 13 victorias (seis de ellas por KO) y seis derrotas (una de ellas por KO). Su entrenador es Lorenzo Borgomeo.

Di Chirico asistió a la Universidad del Foro Itálico, donde se especializó en Deporte y Ciencias. Empezó a jugar al fútbol americano cuando era joven y fue el 'linebacker' de los Grizzlies de Roma desde 2008 hasta 2011.

En ese año empezó a entrenar en MMA y abandonó el fútbol americano. El púgil se unió a Roman Gymnasium Hung Mun y comenzó su entrenamiento de MMA en este lugar.

La Federación Internacional de Artes Marciales Mixtas, en asociación con Tuff-N-Uff, organizó el primer Campeonato Mundial de MMA Amateur en Las Vegas en 2014 y Di Chirico ganó el título amateur de peso ligero de la Federación Internacional de Artes Marciales Mixtas (IMMAF) el 1 de julio.

Di Chirico compitió en las promociones con sede en Europa y acumuló un récord de 9-0 antes de unirse a la UFC.

Debut

El luchador debutó en la promoción en UFC Fight Night: Rothwell vs. dos Santos el 10 de abril de 2016. Se enfrentó a Bojan Veličković y perdió el combate por decisión unánime. Cuando no se solventa en los rounds pactados, el árbitro pide a los jueces que entreguen sus papeletas para decidir un ganador.

El púgil italiano es fundador de su actual equipo de MMA, el Gloria Fight Center, con sede en Roma.

Retirada

En septiembre del año pasado anunció su retirada tras dos derrotas seguidas por KO. «He escrito este mensaje cientos de veces, con la sangre fría, con la sangre caliente, solo, después de hablar con las personas que amo, y todas (las versiones) me han hecho llorar», escribió di Chirico en un comunicado. «Este es un mensaje para todos mis seguidores: lastimosamente no fue suficiente. Lastimosamente les di otra derrota. No puedo pensar lo mucho que han sufrido conmigo y por mí las personas que me aman a lo largo de este viaje. Lo lamento por todas las personas a las que les importé incluso si no nos conocemos. Estoy muy agradecido. Creo que es hora de iniciar un nuevo capitulo en mi vida. Sé que de esto no hay vuelta atrás. Sé que lo voy a extrañar un montón. Sé que es el momento adecuado para detenerme», publicó el púgil en sus redes.