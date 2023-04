La Junta Electoral corrige los errores de toponimia recurridos por Formentera

La Junta Electoral Provincial de Balears (JEPB) publicó el pasado 25 de abril en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) la corrección «de la relación de lugares y locales públicos reservados por el Consell de Formentera para los actos de campaña electoral» para las elecciones del próximo 28 de mayo.

El Consell no solamente recurrió los errores de toponimia como el ‘Pilar de la Muela’, por la Mola, sino el hecho de que no se le considerara como una institución insular y sí como un ayuntamiento, tal y como se publicó el BOIB del pasado 18 de abril. El BOIB no recogía la naturaleza singular de la institución insular y cometía «graves errores» en la toponimia de los locales y lugares de uso público para realizar actos electoral, apuntaba el Consell.

Los errores continuaron en la versión en catalán, que en realidad era una transcripción castellanizada, llena de faltas e imprecisiones. Ahora, con la nueva publicación en el BOIB se han recogido la totalidad de las correcciones propuestas.

El secretario habilitado nacional del Consell, Àngel Custodio Navarro, redactó entonces un amplio y exhaustivo informe que recogía todos los errores publicados en el BOIB, a través de un decreto firmado por la presidenta del Consell, Ana Juan, en el que pedía una rectificación.

Los argumentos jurídicos esgrimidos se basan en el incumplimiento del Estatut d’Autonomia de 2007 y de la Ley de Consell insulars de 2022, así como de la Ley de Normalización Lingüística de Balears.

Otro de los errores que pueden parecer nimios pero que esconden una importante carga semántica es el guion que aparece en la primera publicación del 18 de abril, para denominar a la Junta Electoral de Zona (JEZ) de Ibiza-Formentera; ahora se ha eliminado y sustituido por una ‘y’.

De esta forma, en el preámbulo de la corrección de la disposición publicada el pasado martes 25 de abril se recoge que la JEZ pone en conocimiento «la relación de locales oficiales y lugares públicos reservados por los Ayuntamientos de la isla de Ibiza y por el Consell de Formentera». Otra rectificación tiene que ver con la referencia a las secretarías de los ayuntamientos de esta circunscripción; ahora se añade también la secretaría del Consell.

Los topónimos

Todos los topónimos han sido corregidos y ahora aparecen bien escritos el nombre de los locales habilitados para la celebración de actos de la campaña electoral, como el colegio público Mestre LLuís Andreu, en Sant Francesc, que en la primera versión aparecía como ‘Maestro Lluís Andreu’ en ‘San Francisco’.

El colegio público el Pilar de la Mola también ha recuperado en el BOIB su nombre correcto ya que el 18 de abril se publicó ‘Pilar de la Muela’. Lo mismo ocurría con la sala Polivalente de la Casa del Poble de la Mola, que también se habilita para la celebración de actos de campaña.

En la versión en catalán, se han subsanado todos los errores publicando todo el texto sin faltas de ortografía.