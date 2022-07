Vandalismo contra los chárteres en Formentera

Cuatro empresas de chárter náutico en Formentera y que normalmente fondean en s’Estany des Peix, sufrieron ayer de madrugada diversos daños que han inutilizado total o parcialmente siete embarcaciones, todas de lista sexta, dedicadas al alquiler o a fines comerciales.

En total, siete barcos de distintas esloras y tipologías fueron saboteados, algunos de ellos con muy mala intención teniendo en cuenta los destrozos que han sufrido. Uno de los casos son dos embarcaciones semirrígidas del Restaurante el Sol, de Cala Saona. Una de ellas se ha podido recuperar pero la segunda ha quedado inservible. El propietario del establecimiento, Joan Costa, tras poner una denuncia ante la Guardia Civil explicó: «Una de ellas la han dejado a la deriva fuera de s’Estany des Peix y la ha recuperado una empresa de submarinistas. A la segunda la han rajado los flotadores de una forma que no se pueden reparar». Detalló que la barca que se iba a la deriva ha tenido «que ser sacada y alguien la ha empujado fuera, además le han quitado la batería, han cortado el cableado del motor y la manguera de la gasolina, han robado el filtro de gasolina y la han dejado a la deriva». Este afectado señala que ha hablado con el resto de empresas: «Todos coincidimos en que la persona o personas que lo haya hecho es alguien que sabe de barcos y de náutica, ya que lo han hecho sabiendo que iban a hacer daño, es gente que sabe dónde cortar y cómo hacerlo; saben de barcos».

Uno de los detalles es que las neumáticas que han rajado «lo han hecho haciendo un siete, entonces no se puede parchear con garantías, además no es normal que todos los afectados seamos de lista sexta, no son cuatro niños haciendo travesuras», subrayó Costa.

Otra embarcación rajada de la misma forma es de la empresa Isla Azul. Se trata de una semirrígida de 7,5 metros de eslora cuyo propietario también ha interpuesto denuncia en el cuartel de la Guardia Civil de Formentera, al igual que el resto de empresas.

Otra embarcación que sufrió daños fue un barco tipo llaüt, de lista sexta, al que le han robado el timón.

Los destrozos siguieron en un barco de la empresa Teddy boat. En este caso, se trata de una minúscula vía de agua que abrieron en el casco de fibra usando una taladradora con una broca muy fina, casi imperceptible pero que ha provocado que el barco fuera perdiendo flotabilidad progresivamente. La empresa Isla Mayor también ha sufrido daños en una embarcación, al igual que la compañía Plan B, con otro barco dañado.

Otras embarcaciones de lista sexta estaban también comprobando en las últimas horas la entrada de agua al barco producida también por un agujero muy pequeño en el casco.

Además también han sufrido robos dos particulares: a un llaüt particular le han sustraído material de pesca, varias cañas y en otra motora privada ha desaparecido diverso material náutico.

Toni Juan ‘Pins’, portavoz de la Asociación de Usuarios profesionales de la Savina, manifestó: «Esto nunca había pasado, está claro que hay mala intención en todo esto y el ambiente este año está muy enrarecido, las cosas no están yendo bien en los negocios de chárter, con mucha incertidumbre y nervios relacionados con la situación en el puerto y en s’Estany des Peix en general. Es algo que hay que arreglar entre todos».