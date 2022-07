Una avería retrasa el suministro de agua en camiones en Formentera

Una avería en uno de los dos dispensadores de agua potable para camiones cuba que distribuyen a las casas diseminadas de Formentera está averiado, según confirmó ayer Aqualia, empresa responsable de la gestión.

Si bien la compañía intentó minimizar los efectos de esta avería, al señalar que «estamos distribuyendo la jornada para que no haya colapsos» y apuntó que «no a todas horas hay colas, solo en momentos puntuales», las empresas distribuidoras locales (seis en total) y sus camioneros empiezan a notar los efectos en el reparto con retrasos a la hora de servir los pedidos a sus clientes.

El servicio de distribución de agua en camiones cuba cubre la demanda de las numerosas casas y establecimientos diseminados a los que no llega la red de distribución de agua potable de los pueblos. En esta época del año con la ocupación de esas viviendas por turistas (muchas de ellas de alquiler) la demanda de agua se dispara.

La avería en cuestión se produjo el pasado jueves por la tarde y según ha podido saber Diario de Ibiza afecta al contador de uno de los dos surtidores de agua que ha dejado de funcionar. Esto provoca que en momentos concretos de la jornada, no a todas horas, se puedan llegar a acumular hasta una decena de camiones haciendo cola. Incluso, en ocasiones, tienen que estacionar en la misma carretera de es Ca Marí, para no cortar el acceso a otras instalaciones como el almacén del butano o viviendas que se encuentran más allá del surtidor.

Sobre el arreglo de la avería fuentes de Aqualia señalaron que están trabajando «en su reparación para que pueda estar en marcha lo ante posible», aunque no señalaron fecha.

Algunos de los conductores que ayer esperaban turno en el surtidor para poder cargar sus cubas no dudaban en criticar la situación ya que en determinados momentos del día pueden esperar «hasta dos horas para cargar cuando lo habitual son 45 minutos». También criticaron la dejadez del punto de carga y su precariedad ya que se trata de una única canalización que se bifurca en dos, por lo que cuando están las dos en funcionamiento se reduce el caudal de salida. Además recordaron que entre el mes de noviembre de 2021 y el pasado mes de mayo solo estuvo en funcionamiento un surtidor, aunque esa avería no se notó en el servicio ya que la demanda era mucho más baja que en estos meses de verano.

Algunas de las empresas consultadas señalaron: «Hacemos lo que podemos, se trata de no dejar al cliente sin agua». En todos los casos se intenta servir el pedido en el mismo día, y más si se considera urgente. Sin embargo desde que se produjo esta avería solo pueden garantizar el suministro para el día siguiente del pedido. A lo largo del pasado fin de semana las empresas tuvieron que emplearse a fondo para no acumular pedidos sin respuesta: «Muchos clientes no entienden que se puedan producir estos retrasos y nos culpan a nosotros del mal servicio», lamentó un empresario.