Stein Ibiza presenta las últimas novedades de las soluciones globales Hiopos para hostelería

En el estand D1, liderando el sector de tecnología del salón Horeca Baleares Ibiza 2024, que se celebra del 26 al 28 de febrero, Stein Ibiza (Engineering Partner HIOPOS y Master Provider de ICG desde 1994), presenta la solución global Hiopos alojada en el cloud, única en el mercado, de inteligencia artificial y gestión automatizada.

Se trata de una solución formada por un conjunto de aplicaciones diseñadas e integradas en un mismo ecosistema que dan respuesta a las necesidades de la nueva hostelería. Es multidispositivo, permite trabajar con TPV, tablet, smartphone. Una solución omnicanal que incluye puntos de venta, comanderos, pantallas de cocina, quioscos para evitar colas y tiempos de espera, sistemas de movilidad para las reservas y pedidos online, robots de atención al cliente y camareros, software de gestión ERP, CRM y análisis estadístico, proporcionando métodos de gestión más ágiles y eficientes para la hostelería.

Solución omnicanal para la nueva hostelería

Hiopos permite tomar pedidos desde varios entornos:

Desde las propias mesas con comanderos móviles.

con comanderos móviles. Desde un punto de venta .

. El cliente puede tomarse el pedido él mismo leyendo un código QR de la mesa consultando la carta de forma digitalizada con toda la información de los platos y pagar directamente.

Los clientes pueden recibir el pedido en cualquier lugar o recogerlo en el restaurante. Además, Hiopos recibe los pedidos de distintas plataformas para gestionarlos todos desde el mismo lugar.

Asignación automática de mesas en el restaurante

Hiopos aumenta la accesibilidad de los restaurantes, recibiendo reservas a través de la web, teléfono, etc. y gestionándolas directamente desde cualquier parte. La información está disponible en tiempo real, se evitan no shows y cuenta con un sistema de autoasignación automática y eficiente de mesas y lista de espera inteligente.

Gestión eficiente de cocina en hostelería

Con las pantallas Hioscreen se gestionan y organizan de manera más eficaz los pedidos entrantes de cocina, mejorando los tiempos de espera, agilizando los servicios y mejorando la comunicación. Los platos se ordenan por prioridad de preparación mostrando el tipo de servicio (en local, take away, delivery, etc.). A partir de las elaboraciones, el sistema prevé cuándo habrá falta de stock y automáticamente realiza previsiones de compra.

Hiopos, una empresa del grupo ICG El Grupo ICG nació hace casi cuatro décadas de la mano de su actual presidente, Andreu Pi Pocurull. ICG Software fue de las primeras empresas en desarrollar un software visual y táctil para la hostelería que llegó a convertirse en un estándar de la industria. Desde entonces, ICG se ha convertido en uno de los grupos empresariales líderes en innovación tecnológica para las empresas de los sectores de la hostelería, hoteles y retail . En 2010 crea Hiopos Solutions e inicia un plan estratégico para hacer frente al futuro y desarrollar una tecnología cloud de última generación.

Solución robótica en sala

Una de las soluciones que forman parte de este ecosistema es Hiobot, una solución robótica con inteligencia artificial y múltiples funciones para lograr una mayor eficiencia en los establecimientos. Cuenta con diferentes modos de trabajo: bienvenida, servicio, retirada y celebración. Ideal para restaurantes, áreas de F&B de hoteles, hospitales... Está totalmente integrado con la solución Hiopos y permite su control desde el TPV y los dispositivos móviles de los camareros.

Gestión de Back Office

Con el ERP Hioffice se gestiona de una forma integral el negocio con el que se puede configurar y gestionar de forma remota y centralizada uno o varios establecimientos. Hioffice facilita la gestión de compras y ventas, la gestión de empleados y la fidelización de clientes. Cuenta con el módulo de contabilidad y finanzas y de B2B para transacciones.

Estadística analítica

Hiopos Analytics ofrece dashboards de información con los que se puede consultar toda la información del restaurante en tiempo real y desde cualquier lugar para tomar decisiones.

Más información: STEIN IBIZA - www.steinweb.net -

Teléfono: 971 318 436