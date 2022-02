Conductores para autobuses, electromecánicos, asistentes administrativos, electricistas, fontaneros, técnicos frigoristas y personal para las plantillas de los hoteles de la isla, son los perfiles más solicitados que podrás encontrar en las siguientes ofertas de empleo en Ibiza. Te ayudamos a terminar febrero con ese trabajo que estás buscando.

OFERTAS DE EMPLEO EN IBIZA

PERSONAL DE CONDUCCIÓN DE AUTOBUSES EN IBIZA (LÍNEA REGULAR) para Sant Josep de sa Talaia - Alsa

Las personas seleccionadas realizarán servicio de línea regular durante la temporada de verano. Tus funciones serán: venta de billetes en ruta, correcta atención al cliente, conducción económica, mantener el vehículo en perfectas condiciones entre otras.

Si tienes el permiso D y además tienes interés en trabajar en la isla, esta es la oportunidad perfecta de formar parte de nuestra empresa. Si resides en Ibiza o te interesa trasladarte a esta isla durante la temporada de verano, ¡si buscas un empleo estable, no dudes en apuntarte a la oferta!

Tipo de contrato: fijo discontinuo (desde el 1 de mayo hasta el 31 de octubre, 6 meses) Las personas que hayan tenido un buen desempeño podrán optar a puestos, durante el invierno, en la península, Suiza, Andorra, Canarias... en función de las necesidades.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Personal de conducción de autobuses en Ibiza (línea regular) en Sant Josep de sa Talaia.

ELECTROMECÁNICO/A DE MAQUINARIA (IBIZA) para Eivissa - Grupo Iman

Estamos seleccionando a un/a electromecánico/a de maquinaria para una empresa muy importante ubicada en Ibiza. Estamos en búsqueda de una persona comprometida, proactiva y responsable en su trabajo.

Funciones:

- Mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria industrial

- Reparación de componentes neumáticos, hidráulicos, electromecánicos, PLC's... de la maquinaria.

- Montaje y ajuste de maquinaria.

- Manejo de herramientas manuales y eléctricas.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Electromecánico/a de maquinaria (Ibiza) en Eivissa.

12 VACANTES DE FONTANERO/A PARA IBIZA (TEMPORAL) para Eivissa - Adecco

¿Tienes experiencia en fontanería y estás en situación de desempleo? ¿Tienes disponibilidad para trasladarte durante un período de 2-3 meses a Ibiza?

En Adecco colaboramos con importante grupo que precisa incorporar a 12 Fontaneros/as para proyectos ubicados en Ibiza a Oficiales Fontanería para participar en la realización de los/las instalaciones mecánicos/as, desde la fase inicial hasta la instalación de los equipos y su posterior puesta en marcha.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de 12 vacantes de FONTANERO/A para Ibiza (temporal) en Eivissa.

ELECTRICISTAS - OFICIALES DE 1ª (ALOJAMIENTO INCLUIDO) para Eivissa - Adecco

Te incorporarás a un importante grupo multinacional de amplia trayectoria y dedicado al desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería aplicada en el ámbito del sector energético. Formarás parte de un proyecto de rehabilitación de un hotel en la isla de Ibiza, responsabilizándote de todo lo relacionado con las instalaciones eléctricas del complejo.

Buscamos oficiales de 1ª de cualquier punto de la península que estén dispuestos a unirse a un proyecto de gran envergadura. No te preocupes por los gastos, la empresa se hace cargo tanto del transporte como de tu residencia durante tu estancia en Ibiza.

Funciones:

- Ejecutar correctamente las partes de la obra o instalación que te sean asignadas.

- Según las instrucciones recibidas del Jefe de obra y/o Encargado de obra, y de acuerdo con las necesidades de obra, llevarás a cabo trabajos de instalaciones eléctricas (instalación de bandejas, montaje de cuadros eléctricos, tendido de cable o aquellos trabajos de instalación eléctrica que se requieran en cada momento).

- Velar por el mantenimiento de equipos y herramientas que se te asignen para su trabajo.

- Comprobar el correcto estado de mercancías y materiales que se van a emplear en la ejecución de la obra.

- De acuerdo con los procedimientos definidos para ello, efectuar la recepción de mercancías en obra.

- Coordinarse con otros equipos de trabajo presentes en la obra.

- Atender a las instrucciones del Encargado en materia de medio ambiente.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Electricistas - Oficiales de 1ª (alojamiento incluido) en Eivissa.

AUXILIAR DE RRHH para Eivissa - Amare Hotels

Tú objetivo sería realizar una adecuada gestión laboral del personal, así como de aquellos relacionados con la higiene y seguridad del trabajo.

¿Cuáles son las principales funciones a desarrollar?

- Conocer e interpretar los convenios laborales y otras disposiciones que regulan el derecho laboral.

- Gestionar y registrar la documentación pertinente de los/as colaboradores/as.

- Garantizar la organización y registro de la documentación relevante relativa a la gestión del personal de la Empresa.

- Gestionar y garantizar el archivo de la documentación de los/as colaboradores/as.

- Garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos personales de todos/as los/as empleados/as de la Empresa.

- Realizar otras funciones que en el ámbito de sus competencias le sean solicitadas por el/la Jefe de Personal.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Auxiliar de RRHH en Eivissa.

SUBGOBERNANTE/A para Eivissa - Amare Hotels

Estamos seleccionando Subgobernante/a para Amàre Beach Hotel Ibiza.

¿Cuáles son las principales funciones?

- Comunicar al personal de Pisos los objetivos departamentales establecidos, así como repasar los procesos críticos y puestas en escena del área mediante la realización de Briefings diarios, de acuerdo con los estándares establecidos por el hotel.

- Organizar el trabajo a realizar en las plantas, zonas nobles, comunes y lavandería del hotel.

- Conocer y cumplir los estándares descritos en el Manual de Ambientación Operacional.

- Elaborar los cuadrantes de turnos y vacaciones del personal de recepción, de acuerdo con las previsiones de ocupación y la herramienta de dimensionamiento de plantilla.

- Distribuir el trabajo de los/as Camareros/as de Pisos a través del PDP (Plan Distribución de Pisos).

- Controlar y gestionar procesos internos de administración de personal de su equipo, en colaboración con el Departamento de Recursos Humanos.

- Llevar a cabo la supervisión de los trabajos realizados por el personal del Departamento.

-Etc.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Subgobernante/a en Eivissa.

2º MAITRE para Eivissa - Amare Hotels

Requisitos:

-Experiencia mínima de 3 años como 2º Maître en hotel de 4- o superior.

-Ingles y Francés Nivel B1.

-Software de Gestión Hotelera, Nivel Avanzado.

-Office, Nivel Avanzado.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de 2º Maitre en Eivissa.

2º RESPONSABLE DE ATC para Eivissa - Amare Hotels

En AMARE HOTELS nuestro principal valor son las personas, por ello queremos contar contigo. Estamos seleccionando 2º Responsable de ATC para Amàre Beach Hotel en Ibiza. ¿Estás interesado/a?

Ofrecemos: Una política salarial competitiva; Contrato de temporada (8 meses); Formar parte de un equipo que cuenta con grandes profesionales del sector hotelero; Planes de desarrollo para llevar tu potencial al máximo; Mejoras sociales; Plan de formación.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de 2º responsable de ATC en Eivissa.

2º JEFE/A DE RECEPCIÓN para Eivissa - Amare Hotels

Porque sabemos que nuestro éxito se basa en su activo más importante: el talento. En Amàre pertenecerás a un gran equipo con profesionales de primer nivel, seleccionamos 2º Jefe/a de Recepción para Amàre Beach Hotel Ibiza.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de 2º Jefe/a de Recepción en Eivissa.

RESPONSABLE OPERACIONES para Eivissa - Espressa Coffee & Water

Buscamos un perfil polivalente que lleve el control de la gestión de las delegaciones de Baleares, coordinando al equipo de staff de la misma, asegurando el correcto desarrollo operativo del equipo y mejorando día a día los indicadores de las delegaciones.

Competencias y habilidades:

- Capacidad de análisis para interpretar los indicadores de su servicio y proponer mejoras.

- Planificación para organizar la actividad semanal del equipo y garantizar el funcionamiento del servicio.

- Gestión administrativa y logística.

- Buena capacidad de resolución de problemas y proactividad.

- Liderazgo para realizar un seguimiento del equipo, dándoles feedback de su desempeño, motivándoles y fijándoles objetivos.

- Comunicación para transmitir la información y cambios necesarios al equipo y al responsable comercial de forma concisa y clara.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Responsable operaciones en Eivissa.

ASISTENTE ADMINISTRATIVO/A para Eivissa- Particular

Part time role all year round in Ibiza. North of island.

Responsibilities include:

Property management:

Managing the day to day functionality.

Project managing renovations

Property rental, check in and out, liaison with clients.

Preparation of property for owners vacations (approx 3 months annually)

staff management, schedule and payments.

- purchases and online shopping, managing deliveries and returns

Liaison with gestoria on employment contracts.

Administrative assistant to owners

Liaison with legal and financial advisors .

Basic level of excel required

Fluent English and Spanish necessary.

Own vehicle.

Flexible work hours according to property schedule.

Start date April 1st 2022

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de ASISTENTE/A ADMINISTRATIVO/A en Eivissa.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO para Eivissa - Femar

Compañía líder en su sector, especializada en la instalación y mantenimiento de sistemas de climatización, frío industrial y maquinaria de hostelería con base de trabajo en Ibiza busca un administrativo/a para su oficina.

Las tareas a realizar serian: Gestión de albaranes y archivo; Contabilización de facturas de compras y ventas; Interlocución con proveedores/as y clientes; Facturación; Apoyo a gerencia y a departamento comercial; Apoyo a RRHH y comunicación.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO en Eivissa.

RECEPCIONISTA para Santa Eulalia del Río - The Olive Ibiza

Se precisa recepcionista con experiencia e idiomas para bloque de apartamentos turísticos en Cala Llonga.

Incorporación inmediata y posibilidad de alojamiento.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Recepcionista en Santa Eulalia del Río.

CAMARER@ para Santa Eulalia del Río - The Olive Ibiza

Se precisa camarer@ con experiencia e idiomas para bloque de apartamentos turísticos.

Incorporación inmediata y posibilidad de alojamiento.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Camarer@ en Santa Eulalia del Río.

RECEPCIONISTA DE NOCHE para Santa Eulalia del Río - The Olive Ibiza

Se precisa Recepcionista de noche con experiencia en el puesto e idiomas (inglés). Posibilidad de alojamiento. Incorporación inmediata.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Recepcionista de Noche en Santa Eulalia del Río.

TÉCNICO FRIGORISTA/ TÉCNICO REPARACIÓN MAQUINARIA HOSTELERÍA para Eivissa - Canfred Solutions

Seleccionamos para incorporación inmediata, Técnico Frigorista, con conocimientos para reparación de elementos de cocción y lavandería.

Imprescindible carnet de conducir B.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Técnico frigorista/ técnico reparación maquinaria hostelería en Eivissa.

