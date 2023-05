Carmen Ferrer arrasa en Santa Eulària

Por segundo mandato consecutivo, Carmen Ferrer volverá a ser alcaldesa de Santa Eulària y lo hará con unos resultados todavía más apabullantes que los de 2019. Con 6.737 votos, 821 más que en los comicios anteriores, el Partido Popular obtuvo catorce concejales, uno más que en el mandato que ahora termina, y, por tanto, mayoría más que de sobra para gobernar en solitario. «Estamos muy contentos porque vemos que el trabajo que hemos hecho estos cuatro años ha dado sus frutos. Los votos que hemos conseguido nos confirman que vamos por buen camino y nos alientan a seguir trabajando en el proyecto que pusimos en marcha en 2019», afirmó, tras reconocer que el PP esperaba lograr buenos resultados, «pero no tanto». «Conseguir un concejal más ha sido un premio extra», apostilló.

Ferrer aseguró que hoy mismo se pondrá a trabajar para cumplir con su programa electoral y cerrar aquellos proyectos que ya se iniciaron en este mandato. Los temas prioritarios, aseguró, serán «la vivienda y las escoletes».

Mientras que los populares se hicieron con un concejal más, el PSOE, la segunda fuerza política más votada, con 2.336 papeletas, perdió uno con respecto a 2019, pasando de seis a cinco. Esta bajada de votos no la esperaba el candidato de los socialistas a la alcaldía de Santa Eulària, Ramón Roca Mérida. «Confiábamos en obtener mejores resultados y que nuestras propuestas convencieran a los ciudadanos, pero no ha sido así, es la democracia y hay que aceptarlo. Ha habido un cambio de ciclo en todos los municipios de Ibiza con un avance importante del PP, que ha aglutinado votos de otras formaciones políticas», afirmó antes de felicitar a los populares y a Carmen Ferrer por su victoria. «Por el bien de los ciudadanos de Santa Eulària, espero que la alcaldesa cumpla con algunas de las propuestas que estaban en su programa que iban en la misma línea que las nuestras, me refiero a la construcción de viviendas de protección oficial y a crear guarderías», concluyó.

Por otra parte, hay que destacar que Vox entra por primera vez en el Ayuntamiento de Santa Eulària con 771 votos y un concejal, frente a la Euib-Unidas Podemos, la tercera fuerza más votada (819), que, con 429 papeletas menos que en 2019, ha pasado de dos a un concejal.