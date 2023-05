Elecciones en Ibiza: El nuevo punk es ser joven y estar en un partido político

No hay nada más punk que ser joven y estar involucrado en política en este momento histórico de desafección e individualismo. En este reportaje se ha entrevistado a jóvenes ibicencos de diferentes partidos. Cuentan cuándo comenzaron a interesarse por la política, por qué motivo, si su entorno familiar y de amistades también está relacionado y reflexionan sobre si las nuevas generaciones están preparadas para participar en este ámbito o lo suficientemente concienciadas. A muchos de ellos, cómo no, les han dicho aquello de «¿Pero por qué narices te metes ahora en esto?».

PSOE: Diez años en las juventudes socialistas y cinco en el partido

La secretaria general de las Juventudes Socialistas de Ibiza (JSEi, donde hay personas de entre 15 y 30 años), Azahara Peña, se afilió al PSOE pensando que era la primera de su familia en tener carnet socialista. Pero se equivocaba: «Mi familia es de un pueblo de Jaén que no tiene ni 1.000 habitantes, Torres de Albánchez, y mi abuelo estaba afiliado en el PSOE de allí. En el momento en el que entré en el partido, yo no sabía nada». Su madre se lo comentó un tiempo después.

En todo caso, Peña concluye que, de una manera u otra, los valores socialistas se los inculcaron en casa. De hecho, comenta que sus padres se trasladaron a vivir a la isla porque en su pueblo natal no había trabajo y que ella, por tanto, defiende una lucha que incluye «la justicia social y una educación y sanidad pública de calidad». Estudió Educación Social y trabaja como técnica de infancia para el Ayuntamiento de Ibiza con una empresa contratista.

Esta joven de 27 años, que se presenta en la lista al Ayuntamiento de Ibiza (en el número 8) y al Parlament (como suplente), se muestra positiva con respecto a la actitud de los jóvenes ante la política: «Pienso que, en general, sí que están politizados. Tiendo a pensar que cada vez más, pero creo que hay una cierta desconfianza hacia la información». En este sentido, añade: «No es raro levantarte un día y ver dos portadas que dicen cosas totalmente contrarias».

En todo caso, destaca que la política también tiene presencia en las redes sociales, que es el medio que más consumen las nuevas generaciones, por lo que al final a los jóvenes también les acaba llegando información sobre política.

Sus primeras incursiones en la política se dieron en el movimiento estudiantil. Fue representante del alumnado en Pitiusas per l’Acord Educatiu y también estuvo involucrada en la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (Canae). «En el instituto siempre era la delegada de clase y durante cuatro años fui representante de los estudiantes en el consejo escolar del centro», añade.

Finalmente, Azahara Peña pide que a la gente de su edad se le dé la oportunidad de participar en la política institucional: «Es como cuando iba a buscar trabajo y pedían gente joven y con experiencia, pues hay que dar la oportunidad de coger experiencia».

Unidas Podemos: Angie Roselló, 33 años: llegó del movimiento feminista

Por otro lado, la concejala y candidata a la alcaldía de Sant Antoni por Unidas Podemos para estas elecciones municipales es Angie Roselló (1989), que cuenta que comenzó a interesarse activamente por la política en 2015, en pleno auge de Podemos, aunque sus ideas feministas surgieron antes: «Siempre he sido muy feminista, eso sí que lo que he tenido muy claro siempre».

Con el surgimiento de Podemos, añade, se despertó la ilusión de muchas personas, principalmente jóvenes, como ella, «desencantadas con las políticas del bipartidismo». Fue sola a las primeras asambleas, sin conocer previamente a gente del partido.

Durante la revuelta del 15M (en 2011), Roselló estudiaba Filología Inglesa en la UIB de Mallorca: «Fuí a Plaza España, estuve viviendo el ambiente, pero justo después me fui a Australia a trabajar un año». De todos modos, fue en 2015, en aquel contexto post15M, cuando encontró a gente con sus mismas ideas al entrar al partido después de volver a España.

Preguntada sobre su entorno, Roselló admite que vuelve a haber, de nuevo, desencanto con la política: «Como candidata al Ayuntamiento de Sant Antoni, estamos intentando que la gente recupere la ilusión. Se pueden mejorar las cosas en el pueblo, por eso estoy en política. Yo tengo mi trabajo [ejerce de profesora de inglés] y, sin política, mi vida sería más tranquila, pero alguien debe hacerlo. Siempre tenemos que aspirar a más, a cambiar las cosas».

Explica que no se imagina su vida sin la política o sin participar en movilizaciones: «Si me retirase de la política, lo haría de los cargos, pero no como militante».

PP: Dani Juan preside las Nuevas Generaciones del PP ibicenco

El presidente de Nuevas Generaciones en Santa Eulària y a nivel insular, Dani Juan (30 años), trabaja como informático y también se dedica al campo en su finca familiar. Hace unos diez años que entró en la Junta Local de Santa Eulària de NNGG, desde donde colaboraba en la organización de, por ejemplo, actividades lúdicas para el municipio. Más adelante se afilió también al partido, combinando, así, la doble militancia. No es el primero de su familia, ya que su padre también tiene carnet del partido, aunque Juan destaca que su apuesta por el PP no se debe a eso, sino a convicciones propias. Actualmente también forma parte de la junta local del PP de la Villa del Río.

Juan lamenta que, debido a la crispación actual, «en líneas generales, la juventud suele ser bastante escéptica, para desgracia de todos»: «La política es un pilar fundamental de la sociedad, pero en los últimos tiempos, entre una cosa y otra, con escándalos por aquí y escándalos por allá, la crispación ha ido en aumento y la gente no se involucra tanto en el sistema». También reconoce que «hoy en día la sociedad prefiere huir de etiquetas».

A menudo se asocia ser joven con ser de izquierdas, aunque Dani Juan señala: «Habrá gente en la que esto sí se cumpla, a lo mejor porque viene de familia. Pero parece que la gente de derechas no expresa tanto su ideología y tal vez por ello existe este cliché. En todo caso, hay jóvenes de todos los colores». Dani Juan explica que en su entorno hay «gente de derechas y de izquierdas».

Preguntado por la labor que llevan a cabo las Nuevas Generaciones del PP en Ibiza, señala que hay que hablar con los jóvenes para escuchar las preocupaciones que tienen y, posteriormente, trasladarlas al partido y a las diferentes administraciones en las que gobierna con tal de buscar soluciones.

Juan ha cursado un grado superior de Administración de Sistemas Informáticos en Red y otro de Sistemas de Telecomunicación e Informáticos. Actualmente estudia a distancia la carrera de Ingeniería Informática.

Ara Eivissa: Núria Prieto es cofundadora de Emprendada Feminista

La número 2 de Ara Eivissa al Ayuntamiento de Ibiza es Núria Prieto (28 años), cofundadora y activista del grupo Emprendada Feminista. Como Roselló, sus primeros pasos en política fueron en la lucha por los derechos de las mujeres, concretamente, en el tercer año de universidad. Prieto, que es maestra, estudió en Madrid y entonces formó parte de colectivos feministas en Alcalá de Henares.

Recuerda con emoción la multitudinaria manifestación del 8M del 2018 en Madrid y destaca que este movimiento ha conseguido involucrar a las nuevas generaciones. «Una de las cosas que más me ha gustado del 8M de este año ha sido ver a alumnas de las escuelas, de los institutos. Hablas con chicas menores y saben mucho más que yo a su edad. Entonces yo no tenía ni idea».

Prieto reconoce que hay cierta desafección y que el malestar de la juventud no siempre se traduce en participación política: «A veces pienso que me gustaría que los jóvenes estuviésemos más involucrados, pero lo entiendo porque no es fácil. Estamos en un momento de incertidumbre, de precariedad, de buscar vivienda, de no encontrar dónde vivir. Al final todo esto es política y los jóvenes lo tocamos, lo vivimos». No obstante, su sensación es que «no se aprovecha este malestar para implicarse a nivel político». «Lo entiendo, porque la política institucional da mucho reparo. Si no sabes un poco lo que es, desde fuera da un poco de miedo», reitera.

Sobre su elección por Ara Eivissa, Prieto expone que es donde más cómoda se siente por ser un partido con «valores de feminismo, ecologismo, lengua, cultura» y por ser municipalista. La decisión de ponerse en primera línea de la política, asegura, no fue nada fácil: «Ahora estoy haciendo oposiciones y para la gente joven meterse en política es muy difícil, porque en esta franja de entre los 25 y los 30 y algo, es el momento en el que estás intentando entrar en el mundo laboral, conseguir alguna cosa fija, mirando alquileres... Estás construyendo la base de lo que será tu vida futura y es difícil porque hay mucha incertidumbre». Prieto fue coordinadora de las dos primeras ediciones del Club de Lectura Feminista e impulsora del Cuentacuentos Coeducativo del Ayuntamiento de Ibiza.

Sa Veu des Poble: «Creo que ser político toda la vida es un error»

Por otro lado, Marc Manyoses (1994) se presenta como número 9 en la lista conjunta de Sa Veu des Poble y Ciudadanos en Sant Joan. Es de Andorra y hace siete años que vive en Sant Miquel. «Hará cosa de un año cuando comenzó a sonar un poco el tema de este partido político nuevo. La política siempre me pareció interesante, pero para mí hasta ahora no se había dado el caso de estar dentro», explica este joven de 28 años, que trabaja como ingeniero mecánico (estudió la carrera en Barcelona). Una de las cosas que le motivó a implicarse fue ayudar a que «los jóvenes tengan un poco más de voz y voto» en el municipio: «Me da la sensación de que somos los olvidados. Lo digo en general, pero en el caso concreto de Sant Joan, más».

De Sa Veu des Poble le gustó que «la gran mayoría» de personas que forman parte de este proyecto «no habían estado nunca vinculadas a la política». «Personalmente creo que estancarse toda la vida en ser político es un error. Creo que todos los políticos deberían haber pasado por empresas privadas y que a veces les falta haberlo vivido desde dentro para luego poder ayudar y conocer sus necesidades», añade.

Manyoses cree que los jóvenes no están los suficientemente implicados en política y que el aire fresco que pueden aportar es interesante: «Como en las empresas, en política siempre va bien que haya un poco de sangre fresca e ideas nuevas, aunque la gente más veterana también haga falta».

No obstante, admite que las personas de su generación de su entorno se miran la política desde la distancia e incluso con recelo. En una conversación con este diario, Marc Manyoses opina que en lugares pequeños como Ibiza resulta más complicado significarse políticamente y «marcarse» entrando en un partido.

El PI: «Conozco a bastantes jóvenes que no se desentienden de la política»

Miquel Ribas (ses Païsses), de 23 años, es el número 13 de la lista de El PI en Sant Antoni, donde su madre, Lucia Ribas, que lleva más tiempo implicada en el partido, ocupa el segundo puesto. Además, su padre (Vicent Ribas Prats, número ocho) también está implicado en El PI, por lo que Miquel ha mamado la política desde pequeño: «En casa siempre se ha hablado de política y se me ha hecho entender que es un asunto importante. Al final todo lo que hacemos y las decisiones que tomamos es política».

«No nos podemos limitar a seguir las normas que se establecen a nivel nacional, porque a nivel insular hay una serie de necesidades» que, a su juicio, no se tienen en cuenta, expresa Ribas al explicar los motivos por lo que se siente identificado por El PI. También cita el objetivo de «controlar el turismo de excesos sin erradicar el turismo».

La mayoría de los entrevistados ya habían participado en política antes de entrar en su partido político

Preguntado sobre el nivel de politización de las nuevas generaciones, Ribas se muestra optimista: «Por lo menos en mi entorno, hay bastante gente joven que piensa que la política es importante y que no se desentiende». «Uno tiene que informarse y ver con qué partido se siente más identificado. Es importante tener sentido crítico e ir escuchando de todo para formarse un criterio propio», prosigue.

Además, este joven participa en la Associació Ca Sa Majora Segle XXI, entidad de jóvenes de Sant Josep (donde Miquel pasa buena parte de su tiempo) que este año ha recibido la Menció Jove Sant Jordi del Institut d’Estudis Eivissencs. Ribas señala que esta es otra manera de hacer política: «[En esta asociación] Se trabaja para que la cultura salga adelante y todas las acciones son política, indirectamente».

Este joven trabaja como fisioterapeuta (estudió la carrera en Manresa) en Formentera (va y viene cada día) y comenzó a interesarse por la política «hará unos dos o tres años».

Vox: Nayara Nadal, de 23 años, no está afiliada pero colabora con el partido

Nayara Nadal, nacida en Eivissa y de madre extremeña, tiene 23 años y colabora con Vox: «De momento no puedo afiliarme al partido por motivos económicos». Explica que vio en la política una manera de poner su granito de arena «para defender nuestro país y nuestros derechos». Se define ideológicamente de la siguiente manera: «Soy conservadora, defensora de mis principios y valores».

En cuanto a la actitud de los jóvenes en torno a la política, lamenta que falta implicación: «Hoy en día los jóvenes en general no se interesan por la política y no están lo suficientemente informados. Deberían informarse más, consultar diferentes fuentes para poder formarse su propio criterio, conocer las propuestas de todos los partidos para poder decidir con criterio y sin prejuicios». Nadal tiene estudios de ESO y el primer año del grado medio de administración: «Trabajo de secretaria/auxiliar administrativa en una administración de fincas y soy suplente en la lista municipal para Sant Josep», detalla la joven. Cuenta a este diario que también ha colaborado con una asociación contra el cáncer.

Afirma que su padre es del PSOE, partido con el que ella misma, dice, se llegó a sentir identificada en su momento: «Cuando empecé a interesarme por la política, me gustaban las ideas del PSOE por mi padre». Pero asegura que acabó decepcionada con el actual Gobierno central. «Escuché declaraciones de diputados de Vox con las que me sentí totalmente identificada. Por ello quise informarme sobre esta formación y conocerles más», añade. Finalmente, este proyecto político acabó por convencerla y es por ello que quiso ayudar.

X Balears: Alba Amorós se politizó al conocer los problemas de Ibiza

Alba Amorós, de X Balears, tiene 33 años y es de Barcelona. Es la cabeza de lista para las elecciones del Consell y la número dos en Vila. Explica que comenzó a tener interés en lo político «hará unos tres o cuatro años», después de trasladarse a vivir a Ibiza. Es ingeniera técnica en diseño industrial con máster de mercados financieros y subraya que se ha involucrado con este partido por iniciativa propia: «Ha sido por esto más que por amigos o familiares que me hayan contagiado». En este sentido, apunta que los problemas con los que se encontró en la isla y al hablar con su gente fueron algunos de los motivos. Destaca que no se presenta «por necesidad» económica.

Los militantes jóvenes de los partidos se muestran muy preocupados por el problema de la vivienda

En todo caso, Amorós también ha escuchado hablar de política en casa desde muy joven, pero «nunca antes había pensado en formar parte de ello»: «Al fin y al cabo, yo no soy política, ahora estoy creciendo y conociendo qué es competencia de quién, de quién depende cada cosa. Me he dado cuenta de que tal vez no hace falta ser política para entrar en esto, sino ser una persona coherente, racional, escuchar a la gente y ver cuáles son los problemas reales». Entre sus amistades, apunta, sí se habla de política: «En mi entorno hay mucha diversidad y es muy importante que nos respetemos». Sobre las principales problemáticas de la isla, Alba Amorós hace referencia a los inconvenientes relacionados con la insularidad, la limpieza o la vivienda, entre otros. Para poner solución a todo ello, Amorós defiende que es necesario que se apliquen medidas desde la propia isla y no «desde Madrid o Mallorca, donde no conocen realmente los problemas de esta isla».