¿Por qué ha decidido repetir como candidata al Parlament balear?

Fregado que hay fregado en el que me meto. Soy una persona que se ha jubilado, pero no se ha retirado. Soy muy inquieta y activa y creo que hay algunos temas que otros no tocan como se debería. Como en el Parlament es donde se hacen las leyes, Toni Roldán me pidió ir de número 2 y yo no sé decir que no.

En el caso de entrar en el Parlament, ¿cuál sería su primera reivindicación?

Lo que no puede seguir así es Can Misses, sobre todo las listas de espera. Existe un decreto de demora que no conoce nadie. Por ello, el próximo día 23 montaremos una carpa delante del hospital para repartir copias de este decreto para que la gente conozca qué derechos tiene en cuanto asistencia sanitaria. Además, considero que las mejoras deben proceder de los profesionales y no venir impuestas: son ellos los que deben decidir cómo tiene que ser la sanidad ibicenca, siempre y cuando los presupuestos lo permitan.

¿Y la segunda?

Me da mucha pena cómo está la Escola d'Arts. Se supone que tiene que ir a sa Coma, pero mientras tanto ni se arregla ni se traslada. Creo que no pedimos nada del otro mundo...

¿Qué le parece que Menorca tenga un diputado balear más que Ibiza?

[Se ríe]. Yo siempre digo que soy ibicenca y me considero ibicenca, pero nací en Menorca. No te digo que los menorquines sean mejores o peores que el resto, pero allí trabajan de un modo distinto. Por ejemplo, el Hospital Mateu Orfila tiene cocina y lavandería propias. A la hora de repartir el dinero, ellos siempre tienen preferencia. ¿Sus gestores, no me gusta hablar de políticos, son mejores? Algo debe haber. Siempre se llevan la mejor parte. Se habla desde hace tiempo de que Ibiza cuente con un diputado más, pero después no se hace. De todos modos, no creo que tener un diputado más o menos sea el motivo por el que recibimos menos dinero. Creo que es una cuestión de entendimiento entre ellos.

¿Cree que falta más unión entre los diputados pitiusos?

Sí, siempre lo he dicho. No puede ser que un partido presente una iniciativa buena para Ibiza y que se vote en contra. Todos debemos ir a una.

¿Su partido apoyará todas sus demandas para Ibiza?

Sí, lo tendrá que hacer. Ellos tienen muy claro que primero serán los ibicencos y después, el partido. La gente es la que me vota, no el partido. Incidiré mucho en las cuestiones sociales, ya que tiene que haber más plazas en residencias para mayores y personas con capacidades diferentes.

¿Formaría parte de un pacto de gobierno en el Ejecutivo balear en el que estuviera Vox?

Sí, me da igual el nombre de la formación.

El reparto de la ecotasa también es un asunto polémico. ¿Reivindicará que todo lo que se recauda en Ibiza se quede aquí?

No es una prioridad para mí porque hay otros partidos que ya hablan de esto, yo me he centrado en las cuestiones sociales.

¿Y su formación en Sant Antoni

Pienso que PxE no pactará con el PSOE, pero en política todo puede cambiar.

También es la número 2 de la candidatura para el Ayuntamiento de Ibiza que lidera Toni Roldán. ¿Qué se debe mejorar en este municipio?

La limpieza.

¿Qué opina sobre la decisión de Més per Menorca de no apoyar la ley de capitalidad de Vila?

Los menorquines no estaban en contra, solo fue un partido porque no les concedieron ciertas peticiones. Quizá nosotros también podríamos haber apretado más y exigir más dinero...

EL PEQUEÑO CUESTIONARIO

¿Ha alquilado alguna vez piso turístico?

No, nunca. Siempre opto por viajes preparados por agencias.

¿Cúal es su personaje favorito (vivo o muerto)?

Teresa de Calcuta.

¿Hace compras por internet?

No, no me fío. Soy una desconfiada.

¿Qué libro está leyendo?

Uno de la escritora Pilar Ruiz Costa sobre la India.

¿Es forofo de algún equipo? ¿De cuál?

No, no sigo ningún equipo ni soy aficionada a ningún deporte.

¿Utiliza transporte público?

Sí, vendí el coche y ahora utilizo el autobús.

¿Cuándo y dónde fue su última juerga?

[Ríe antes de responder] La última juerga fue con el partido, en la 'torrada' que hicimos en el barrio de Ca n'Escandell.