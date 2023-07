Vivienda y REB: lo que piden patronales y sindicatos pitiusos al futuro Gobierno

Patronales y sindicatos de Ibiza y Formentera coinciden en el diagnóstico de los principales problemas que afectan a las islas y que deberá afrontar el próximo Gobierno nacional, sea del signo que sea. Sin embargo, difieren en el camino a seguir y leen de forma distinta el resultado de las urnas este domingo. CAEB y Pimeef abogan por una estabilidad gubernamental que acompañe a las empresas y que evite la dependencia de grupos parlamentarios pequeños; UGT y CCOO piden «continuar avanzando» en las políticas de izquierdas implantadas por la coalición PSOE-Unidas Podemos en materia laboral. Todos coinciden en que la vivienda o el REB, entre otros, son asuntos clave para el futuro pitiuso; y en que cuanto más se tarde en formar gobierno, durante más tiempo se bloquearán nuevas medidas.

«Desde un punto de vista empresarial, siempre se desea la estabilidad gubernamental, porque la inestabilidad suele tener repercusiones negativas sobre la actividad económica», expresa José Antonio Roselló, vicepresidente de la patronal CAEB por Ibiza y Formentera. Señala que tener un Gobierno en funciones es «el mal menor». «Para las cosas del día a día todavía hay una continuidad, pero un Gobierno en funciones tampoco puede impulsar acciones nuevas de política económica. Toca esperar acontecimientos».

Investidura en el aire

Lo cierto es que ni a Pedro Sánchez ni a Alberto Núñez Feijóo les salen, de momento, los números para ser investidos, y Roselló comenta que «no hay que descartar ir a nuevas elecciones», un escenario que ni Alfonso Rojo (presidente de Pimeef) ni Consuelo López (secretaria general de CCOO) se plantean.

López valora satisfactoriamente los resultados del 23J: «Se ha conseguido frenar la entrada de la ultraderecha, algo muy importante para España y para Europa. Faltan unos escaños que hubiesen sido imprescindibles para no tener que depender de partidos independentistas. Nosotros queremos que haya un gobierno estable cuanto antes. Que se esfuercen, porque los números dan y habrá que buscar los votos debajo del escaño que sea, excepto de la ultraderecha».

Desde CCOO piden al nuevo Gobierno que siga la senda de la coalición progresista: «Es decir: diálogo social, políticas de la agenda social, que se recoja a quienes se quedan atrás y políticas de salarios, dependencia, salud... Hay que apostar por las políticas públicas».

En cuanto a los impuestos, López recuerda que CCOO siempre ha defendido implantar una reforma fiscal progresiva: «Es sencillo: quien más tiene, que pague más. Eso es lo que pedimos. Y en tantos años que llevamos de democracia, esta reforma ni siquiera se ha llegado a oler». La sindicalista asegura que esta medida aportaría los fondos necesarios para defender unos servicios públicos de calidad.

UGT y CCOO celebran los malos resultados de Vox, que siempre ha criticado el papel de los sindicatos

Por su parte, José Antonio Roselló pide al nuevo Ejecutivo nacional un consenso en materia de impuestos: «Se deberían aliviar tanto para las clases medias como para las empresas; además, hay que lograr un consenso en torno al impuesto a la banca y las eléctricas».

Otro asunto ineludible es la emergencia habitacional y el representante de CAEB critica la Ley de Vivienda: «Va contra los propietarios y hacer esto provoca que la gente saque vivienda del mercado. Se debería revisar la legislación de arrendamientos para que no sea favorecedora de los okupas. Es un ataque directo contra la propiedad privada y va desde los pequeños hasta los grandes propietarios». Sin embargo, Roselló aclara que debe articularse una política «con equilibrios» que incentive a los propietarios y que, a la vez, no expulse a los inquilinos del mercado de la vivienda.

Desde una óptica muy diferente habla la secretaria general de CCOO, que aboga por poner un tope al precio de los alquileres: «Hay que tasar el precio del alquiler, ponerle freno. No podemos estar así. Vendrán a decir que la propiedad privada es un derecho fundamental, pero cuando tu derecho fundamental se está cargando a toda una sociedad isleña igual nuestro derecho como isleños prevalece sobre el de la propiedad». «Yo no digo que haya que regalar los pisos, pero habrá que poner un freno a esto. Los precios del alquiler continúan subiendo», agrega López durante su conversación con este diario, en la que subraya que este problema «no es ni siquiera de antes de la pandemia, sino que viene de lejos»: «En los 90 ya era muy caro, pero este asunto no lo hemos atajado y se ha convertido en el problema, con mayúsculas, de nuestras islas». La sindicalista admite que no le ve una solución a corto plazo y duda de que haya una para el medio plazo, precisamente porque se llega tarde.

Hay que tasar el precio del alquiler, no podemos seguir así Consuelo López - Secretaria general de CCOO en Ibiza y Formentera

Con todo, López aboga por más vivienda pública. «Habrá que ver cuántas hay vacías, y al que la tenga vacía habrá darle seguridad jurídica o algún incentivo, pero esas viviendas hay que sacarlas al mercado. Y la que no esté en condiciones se debe reformar. Son dos las líneas que deberían seguirse: hacer viviendas de protección oficial y reformar lo que hoy día no es habitable».

José Antonio Roselló también destaca la necesidad de «mantener el diálogo social para los asuntos laborales» y «seguir con la política europea, que en estos momentos está marcando volver a los equilibrios básicos de la economía, es decir: reducir la deuda pública poco a poco».

Elecciones y economía

De todos modos, según el vicepresidente pitiuso de CAEB, «la cuestión económica no era esencial de estas elecciones»: «Sin duda lo es, como siempre, pero había otras cuestiones, de carácter más político, que pueden crear mucha inestabilidad». En este sentido, habla de una «vuelta progresiva» a un bipartidismo («Ciudadanos y Podemos se han hundido»), pero muy diferente al que España conoció durante décadas: «Hoy día no se puede contar con los partidos nacionalistas para alcanzar opciones de gobierno sólidas. Por ejemplo, en condiciones normales Junts y el PNV deberían estar en el sector político de centroderecha. Siempre fue así». Es por ello que, desde el punto de vista empresarial, lamenta que la cuestión territorial impida el entendimiento entre todas las formaciones liberales del Congreso para tener «estabilidad desde el punto de vista económico», ya que todas estas formaciones «defienden la idea de fomento de la empresa», así como «un modelo de economía de mercado, un modelo liberal». «Vox es un poco más fluctuante en esto y se ha cargado a la parte liberal. Es como si hubiese dos Vox», añade Roselló.

Finalmente, indica que la cuestión de la financiación autonómica «siempre está presente». «En cuanto a inversión pública, en Balears estamos en un proceso de reconversión del turismo», recuerda.

Fernando Fernández, secretario general pitiuso de la UGT, no se muestra del todo satisfecho con el resultado electoral, ya que considera que ambos bloques lo tienen muy difícil para constituir gobierno. Sí se alegra del hundimiento de Vox (ha perdido 19 escaños en el Congreso): «La ultraderecha decía que los sindicatos tendrían que desaparecer. Creo que es importante que [Vox] haya tenido un bajón, porque los sindicatos son los agentes sociales y existen para algo, por eso están en la Constitución».

Vox contra los sindicatos

En este mismo sentido, Consuelo López critica el desprecio que han sufrido por parte de Vox: «Estamos en su diana, somos objetivos del partido de ultraderecha. De hecho, nosotros hablamos con todos los partidos excepto con este. Es la antípoda del sentir en el sindicato».

Por otro lado, Fernández pide actuar ante la falta de vivienda a un precio asequible y subraya que lo que antes parecía ser un problema de Ibiza, ahora se ha convertido en algo más amplio: «Creo que a nivel nacional hay un problema habitacional y la vivienda ha adquirido un precio -tanto de alquiler como de compra- que es inaccesible para muchos trabajadores. Tendría que ser uno de los puntos primordiales de la próxima legislatura. Hay que encontrar una fórmula, sobre todo para afrontar, si hablamos de Ibiza, toda esa oferta ilegal de alquiler».

Para ello, destaca, es necesario buscar una solución entre patronal, sindicatos y Gobierno.

En cuanto al REB (Régimen fiscal especial para Balears), el secretario general de UGT pide «que se ponga en marcha, pero de verdad, y sin parches ni retrasos». «Y si resulta que el REB no es suficiente, habrá que continuar avanzando en esta cuestión. Habrá que luchar para que Balears, siendo una de las comunidades más ricas de España o de las que más produce, no esté a la cola a la hora de recibir».

Un REB «más ambicioso»

«Somos una de las comunidades que más aportamos a las arcas del Estado y no recibimos lo mismo a cambio. Seguimos apostando por reivindicar el REB y que sea justo para nuestras islas», añade Consuelo López. En ello coincide Alfonso Rojo, de Pimeef, que aboga por «un desarrollo mucho más ambicioso» de este régimen especial. Finalmente, Fernández destaca la importancia de «continuar avanzando en bienestar para los trabajadores, igualdad y derechos».

Sobre las dificultades de ambos bloques para conformar mayoría en el Congreso, Rojo admite que «genera incertidumbre» y que no quieren ni escuchar hablar de repetición electoral. Rojo insiste en la necesidad de garantizar la gobernabilidad: «De las urnas ha salido lo que el pueblo ha querido, pero a nosotros nos gustaría que se conformase un Gobierno estable para los próximos cuatro años, y sobre todo un Gobierno de consenso, no de desencuentros, porque eso genera confrontación. No es agradable y con este clima no progresaremos como país».

En este sentido, critica que un problema de la política española de los últimos años ha sido «haber dependido tanto de los extremos»: «Con eso no quiero decir que los extremos no tengan su importancia, porque no dejan de ser la voz de una parte de la sociedad. Lo que desde el sector empresarial no vemos normal es que esos extremos tengan que decidir luego por el 40% o 50% del resto de la población».

Así, aboga porque el nuevo Ejecutivo tenga margen para decidir y trabajar por sí mismo. «Si ahora todo se va a transformar en pactos y en partidos pequeños que prácticamente sólo piensan en lo suyo más que en el bien común, pues no se trata de un panorama deseable. Estamos más preocupados en decir que no al contrincante que en ir todos hacia adelante», insiste el presidente de Pimeef.

El presidente de Pimeef aboga por alcanzar un Régimen Especial para Balears «mucho más ambicioso»

A nivel nacional, Rojo pide una representación real de las pymes en el diálogo social: «En la mesa de diálogo social nacional hay una patronal de pymes que depende de la gran patronal. Este es un hecho que no se da en ningún otro país europeo y provoca que no haya una verdadera visión de las necesidades de las pymes». Rojo también hace mención al problema de la morosidad: «Las grandes empresas utilizan las pequeñas para financiarse retrasando pagos». Para ello, subraya, es necesario fijar un régimen sancionador.

En vivienda, recuerda que «está lastrando muchísimas otras actividades» y que no sólo es tarea ardua que sus empleados encuentren vivienda, sino que los jóvenes pitiusos se puedan emancipar y que la Administración central tenga todo el personal que requiere.

Con todo, solicita que se dote a la administración de las herramientas suficientes para «poder corregir el mercado negro que hay con el alquiler de la vivienda».

Con todas estas reivindicaciones sobre la mesa, Rojo asegura que «salga el Gobierno nacional que salga», la Pimeef pedirá al Govern balear «que sea totalmente exigente en las peticiones que se hagan a nivel nacional». «Nos podemos a disposición de nuestros mandatarios locales, ya sean del Consell, ayuntamientos o Govern, para ir a tocar la puerta que haga falta a nivel nacional», finaliza.