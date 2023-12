Coses Nostres: El emperador polilla

La esfinge de la vid es una espectacular mariposa nocturna cuya abundancia en las últimas semanas —principalmente en noviembre— ha llamado la atención en Ibiza y Formentera, de tal forma que en las redes sociales han podido verse fotos de muchos ejemplares, inconfundibles por la forma de sus alas en punta y el patrón de sus escamas, con sus rayas de tonos ocres, pardos, blanco y negro y sus bandas plateadas. Es el momento en el que la generación de finales de año sale de sus crisálidas para emprender vuelo hacia África a pasar el invierno. De allí, en primavera, vendrá a las islas otra generación de adultos para reproducirse e iniciar otro ciclo.

La esfinge de la vid también es conocida como la esfinge de banda plateada, y tiene un nombre científico, Hippotion celerio, digno de un emperador romano. Como todas las mariposas conocidas como esfinges —un grupo destacable de grandes y hermosos lepidópteros nocturnos—, este insecto es capaz de volar parado como los colibríes, de manera que no necesita posarse en las flores para libar su néctar; aletea a velocidad que podríamos decir supersónica y desenrolla su larga espiritrompa. En este punto, hay que destacar que las esfinges de banda plateada son magníficos y valiosos polinizadores nocturnos, ya que, mientras las orugas se alimentan principalmente —aunque no exclusivamente— de las hojas de las parras, los ejemplares adultos, los imagos, buscan el néctar en gran variedad de especies. No sólo las abejas son necesarias para la polinización de las plantas, y tal aseveración es algo que muchas personas tienden a olvidar y es necesario recordarlo siempre; la biodiversidad mueve el planeta.

En el año 2015, un equipo de investigadores del Instituto de Tecnología de Georgia (EEUU) descubrieron una peculiar característica de las mariposas esfinge. Los científicos llegaron a la conclusión de que estos insectos ralentizan su sistema nervioso y, con ello, consiguen captar mejor la poca luz que puede haber durante la noche, aunque a costa de que su proceso de percepción visual sea más lento. Los investigadores estudiaron a una esfinge conocida como polilla halcón (Manduca sexta) propia de América, pero se considera que todas las esfinges deben usar el mismo sistema (el nombre de polillas halcón también se usa como genérico de este grupo de lepidópteros). Según señalaba la agencia SINC (servicio de Información y Noticias Científicas) al publicar los resultados de esta investigación, citando al físico Simon Spongerb, «ralentizar el proceso de visión es como aumentar la exposición de una cámara; si dejas abierto el obturador durante bastante tiempo, recibes mayor luminosidad, pero la imagen puede volverse menos clara y es más difícil grabar movimientos rápidos». Es decir, estas polillas sacrifican parte de su velocidad de visión para captar mejor la luz, «pero este sacrificio no es importante porque únicamente afecta a su habilidad para rastrear movimientos que no se producen de manera natural en las flores».

La esfinge de banda plateada es un insecto tranquilo, fácil de observar y que incluso se deja coger con facilidad si hay que sacarlo por ejemplo de una casa. Cuando comienza a sentirse intranquilo, pliega un poco sus alas y las hace vibrar a gran velocidad.