Camavinga no ha querido hoy pronunciarse sobre la posible llegada de Mbappé al Real Madrid la próxima temporada. "Kylian no es nuestro jugador, yo voy a respetar al PSG. No he hablado con él y no sé qué va a hacer la próxima temporada...Cuando voy a la selección, voy a disfrutar. Seguro que hablamos de eso, pero si lo hacemos, no voy a decir nada", ha dicho en la rueda de prensa previa al encuentro de mañana ante el Leipzig.