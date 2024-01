Se despide de las piscinas del CAR, otra vez. Hace pocas semanas repitió la misma escena camino al Europeo de waterpolo, donde la selección femenina perdió en el último instante la final contra Países Bajos por un gol demasiado cruel y macabro. Ahora vuelve a emprender el viaje, esta vez al Mundial que se disputa en Doha a partir del 4 enero. La líder del equipo femenino, Judith Forca (Sabadell, 1996), atiende a El Periódico de Catalunya, del grupo Prensa Ibérica, horas antes de coger el avión y con la mirada puesta en París.

Han pasado muy pocos días desde la final del Europeo. ¿Ha dado tiempo de recuperar?

La verdad es que tengo muchas ganas de jugar. Perdimos la final en el último minuto y siempre te queda el regustillo ese de querer seguir entrenando y de ganar el oro mundial que viene ahora.

Ahora, con cierta distancia, ¿cómo recuerda la final?

La viví muy intensa. Pasó muy rápido. He estado bastantes días después de la final pensando en el partido. Es deporte, puedes perder una final, pero tengo que seguir entrenando muy duro porque quiero ganar un oro europeo, un oro mundial o, como viene dentro de unos meses, un oro olímpico.

¿Le generó mucha frustración?

Da rabia. Queríamos un oro europeo y se nos escapó en el último minuto. Pero bueno, al final eso es el deporte. Espero que haya revancha.

¿Cómo está su cuerpo después de tanto trote?

Después de tantos entrenamientos y tantas competiciones, tanto con el Club Natació Sabadell, como con la selección, y tantas horas, hay un cansancio físico. Pero la parte mental está bien. Tengo muchas ganas. Y todo tira hacia arriba.

¿Se flaquea mentalmente? Son muchísimos días ya de entrenamientos. ¿Cómo sobreponerse a ese cansancio?

Lo que pienso es que tenemos la oportunidad de ganar el oro en el Mundial.

¿La Judith pequeña que empezó con el waterpolo se imaginaba llegar donde está ahora?

No, para nada. Yo jugaba a waterpolo para pasármelo bien con mis compañeros. Y cuando llegó 2011, que ganamos la Champions con el CN Sabadell, fue el momento que yo me dije que el waterpolo no era para mí un juego para pasármelo bien, sino que yo quería vivir más momentos como ese.

¿Se imaginaba también la dedicación que conlleva este deporte?

Qué va, eso ya me lo encontré luego [ríe]. Ahora sí que es verdad que estamos entrenando muchísimas horas, pero bueno, tenemos un objetivo muy claro y creo que merece la pena entrenar tantas horas.

¿Es necesario tener este objetivo como meta? ¿Lo hace todo más llevadero?

Sí, yo siempre tengo un objetivo a corto o a largo plazo. A corto plazo es el oro mundial. Pero para mí mi objetivo y mi sueño es el oro olímpico y para eso me levanto cada día. Y tengo ganas de ir a entrenar, porque yo quiero ese oro olímpico.

¿Hay tiempo para la Judith persona en estos meses?

No hay mucho tiempo para parar, ni descansar, ni hacer las cosas que te gustan, como estar con la familia, tu tiempo libre... No hay mucho, pero bueno, yo creo que este año sabíamos lo que teníamos. Para mí, este año me compensa porque quiero el oro olímpico.

Cuándo vio el calendario, con todo tan cerca, ¿qué pensó?

En el momento pensé, bueno, poco a poco, pasito a pasito, y ya nos iremos encontrando las cosas [ríe]. Es verdad que ahora lo piensas y dices: 'cuando volvamos del Mundial la semana siguiente ya tenemos partido de liga y de Champions'. Nos jugamos mucho con el club. Quiero darlo todo, pero también tengo que estar bien para cuando vuelva con mi equipo.

¿Este tipo de calendarios llevan al máximo al deportista?

Y tanto. Este año es la temporada, desde que empecé a jugar a waterpolo, que más exigencia estamos teniendo. Tenemos Supercopa de España, Liga, Champions, Mundial, Europeo, Juegos, Copa de la Reina. O sea que es un no parar. Pero bueno, al final también lo que te gusta cuando juegas a waterpolo son los partidos, más que entrenar. A mí me gusta. Me gusta competir.

Después del Mundial vienen los Juegos. ¿Es la cita que tiene marcada en el calendario?

Sí, siempre. Nos quedamos con la plata en los últimos Juegos. Un regusto amargo. Sí que es una plata y es el sueño de cualquier deportista. Es una medalla olímpica, pero yo en mi cabeza tengo el oro y quiero ir a por todas.

Tiene muchas revanchas entre ceja y ceja.

¡Sí, sí, tengo faena, tengo faena! Eso es lo bonito del deporte, el poder competir al máximo nivel. O sea que sí, sí, voy con muchísimas ganas.