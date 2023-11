Fernando Alonso reconoce que “no esperaba estar en Q3 ni salir séptimo tal como iba el fin de semana” en Abu Dhabi y también tiene claro que “lo tendré difícil para acabar cuarto el Mundial, incluso puede que acabe séptimo”. Empatado a 200 puntos con Sainz y con Norris (195) y Leclerc (188) al acecho, el asturiano considera que Ferrari y McLaren están ahora mismo muy lejos de Aston Martin en cuanto a rendimiento, pero advierte que "no me importa como acabe en el campeonato, lo importante es que en 2023 me he sentido competitivo. Me quedo con eso y con los podios", ha subrayado tras la clasificación en Abu Dhabi.

Verstappen conquista la última pole del año en Abu Dhabi Sea como sea, Alonso espera dar espectáculo en la última carrera de la temporada, que despedirá también su primer capítulo en Aston Martin con un balance muy positivo: "Salimos séptimos, es mejor de lo esperado. ¿El cuarto puesto? Ferrari está otra vez entre los tres primeros con Leclerc, es un coche tremendamente superior en estos momentos al nuestro. Voy a cerrar este año estupendamente, pero creo que voy a acabar séptimo mañana en Pilotos, porque me van a adelantar Norris y Leclerc. Me preparo para eso y si hay alguna mejora bien, pero cambia poco, pero no voy a recordar 2023 por la posición en el Mundial, sino por la llegada a Aston Martin, por los podios y por sentirme competitivo. El Mundial de Constructores sí es importante, porque hay dinero en juego para el equipo", ha resumido. "Lando sale delante mío y los McLaren van muy rápido, así que creo que voy a perder la posición con él en Pilotos, pero lo que más nos interesa es Constructores", ha dicho Fernando. Ahora mismo, Aston Martin está a 11 puntos de McLaren en la lucha por la cuarta plaza de equipos y Alonso sabe que necesitan que las cosas se pongan complicadas para Norris y Piastri si quieren desbancarles. "Los McLaren salen terceros y quintos, delante nuestro y creo que si es una carrera normal no tenemos mucho que hacer. Eso sí, si hay una carrera un poco loca, con algún coche de seguridad, algún golpe, vamos a intentarlo". Clasificación y parrilla de salida del GP de Abu Dhabi de Fórmula 1, con Alonso 7º y Sainz 16º Realista, Fernando ha explicado que "no me esperaba la Q3. En los Libres 3 sufrimos, hicimos algunos cambios ayer por la noche tras unos Libres 2 muy cortos. Estábamos preocupados, hemos acabado P14 y P15 esta mañana y en la Q1, tras la primera vuelta estaba decimoquinto, así que pensaba que iba a ser un sábado difícil. Pero hemos progresado con la mejora de la pista y hemos encontrado agarre poco a poco. He ido ganando confianza en cada sesión, así que el séptimo puesto es un buen resultado. Es todo un arte adaptarse a la rápida evolución de la pista aquí, y cambiar de unos neumáticos blandos gastados a un juego nuevo significa que hay muchas reacciones contradictorias por parte del coche. La clasificación ha sido complicada. Creo que la degradación de los neumáticos hará que mañana sea una carrera de supervivencia, esperemos que haya algo de caos", ha sentenciado.