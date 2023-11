Aunque a estas alturas no se juegan nada ni él ni Red Bull, Max Verstappen no afloja y no ha dejado la oportunidad de anotarse la última pole position de la temporada en el Gran Premio de Abu Dhabi. El piloto neerlandés abrirá la parrilla este domingo, por delante de Charles Leclerc, con el que puede protagonizar un nuevo pulso después del que ambos ofrecieron la pasada semana en Las Vegas.

Para los españoles, cara y cruz. Fernando Alonso saldrá séptimo tras acceder nuevamente a Q3 con el Aston Martin, mientras que Carlos Sainz se ha visto relegado a la 16ª posición de salida al caer eliminado en Q1 por problemas de tráfico, después de no encontrarse cómodo en todo el fin de semana con su Ferrari. Verstappen conquista la última pole del año en Abu Dhabi Mañana tendrá que remontar si quiere contribuir a la labor de Ferrari por tratar de terminar el curso por delante de Mercedes, de los que les separan solo cuatro puntos en el Mundial de constructores. GP de Abu Dhabi. Clasificación: 1. Max Verstappen (Red Bull) 1'23"445 2. Charles Leclerc (Ferrari) 1'23"584 3. Oscar Piastri (McLaren) 1'23"782 4. George Russell (Mercedes) 1'23"788 5. Lando Norris (McLaren) 1'23"816 6. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 1'23"968 7. Fernando Alonso (Aston Martin) 1'24"084 8. Nico Hülkenberg (Haas) 1'24"108 9. Sergio Pérez (Red Bull) 1'24"160 10. Pierre Gasly (Alpine) 1'24"548 11. Lewis Hamilton (Mercedes) 1'24"359 12. Esteban Ocon (Alpine) 1'24"391 13. Lance Stroll (Aston Martin) 1'24"422 14. Alexander Albon (Williams) 1'24"439 15. Daniel Ricciardo (AlphaTauri) 1'24"442 16. Carlos Sainz (Ferrari) 1'24"738 17. Kevin Magnussen (Haas) 1'24"764 18. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 1'24"788 19. Guanyu Zhou (Alfa Romeo) 1'25"159 20. Logan Sargeant (Williams) S.T.