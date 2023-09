A Juan Rubiales, que ahora ha salido en tromba para terminar de enterrar a su sobrino, le salió el tiro por la culata. El tío y exjefe de gabinete del presidente de la RFEF, Luis Rubiales, acudió a la Justicia para reclamar que su sobrino le había despedido de manera improcedente el 1 de julio de 2022. Y no solo no le dieron la razón, sino que el Juzgado de lo Social número 3 de Madrid consideró además probados los métodos que utilizó para traicionar a Luis, según la sentencia emitida en junio.

Los mensajes con Sergio Ramos

El fallo considera probado que Juan Rubiales extrajo información de la RFEF, utilizando para ello su cuenta de correo corporativa. El tío Juan envió al menos 20 emails entre febrero y mayo de 2022 a dos direcciones de correo, a una de su propiedad y a mipalabra10@yahoo.es. Se desconoce si detrás de la segunda de ellas está él mismo o un tercero. También aparece un envío a libreriacastilla@hotmail.com, negocio al que se dirigió para, presuntamente, imprimir correos cruzados con su sobrino y con los directivos Andreu Camps y Tomás González Cueto.

La jueza considera probado que Juan Rubiales remitió esos correos “con conversaciones de WhatsApp con directivos de la RFEF y con Sergio Ramos, autorizaciones de tarjetas de crédito, composición del comité de ética y contenido de varias reuniones entre otros”, según se refleja en la sentencia.

En listado de los 20 correos, descubiertos por una investigación interna de la RFEF, incluían también "un hilo de correos electrónicos internos de personal de la RFEF", una "fotografía del presidente de la RFEF acompañado de una persona ajena a la RFEF" y "una conversación de Whatsapp referida al presidente de la RFEF", entre otros documentos.

Los audios de Rubiales

Las fechas en las que Juan Rubiales extrajo información de la RFEF son previas y simultáneas a la publicación en 'El Confidencial' de los conocidos como los audios de Rubiales, en los que se recogían conversaciones privadas del presidente de la RFEF con diferentes personalidades.

Entre ellos, el propio Ramos y también Gerard Piqué, a cuenta de las gestiones que permitieron llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí, operación por la que Kosmos, la empresa del ex central azulgrana cobró una comisión pagada por la dictadura saudí.

Juan Rubiales cobraba 125.000 euros anuales

De hecho, la sentencia apunta a una correlación directa entre una publicación de 'El Mundo' sobre la comisión de ética de la RFEF, que se produjo cuatro días después de que Juan Rubiales remitiera dicha información a la cuenta de correo mipalabra10@yahoo.es.

La sentencia también desvela que el sueldo anual de Juan Rubiales en la RFEF ascendía a 125.000 euros brutos anuales y que recibió una indemnización de 6.394,73 euros por su despido, cuando ejercía como director del Museo de la RFEF. Ese fue cargo al que fue relegado el 10 de diciembre de 2020, cuando perdió la confianza de su sobrino Luis para continuar ejerciendo como jefe de gabinete, labor que venía desempeñando desde el 5 de junio de 2018.

Por todo ello, la jueza entiende probado que la conducta de Juan Rubiales “supone una pérdida de confianza, un abuso de confianza y una vulneración del sigilo profesional”, que justifican el despido procedente del ex jefe de gabinete de la RFEF, ejecutado el 1 de julio de 2022, cuando se encontraba de baja médica, circunstancia a que ojos de la jueza no afecta a la procedencia del despido. Contra la sentencia, no obstante, cabe derecho de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia.