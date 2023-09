Juan Rubiales (Motril, 1961), hermano del padre del presidente de la Federación Española de Fútbol, fue jefe del Gabinete de la Federación durante un tiempo. Antes, este veterano periodista ayudó a su sobrino a hacerse con el control de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), desde donde pegó el salto a la Federación.

Ayuda psicológica

Una vez allí, Luis Rubiales colocó a su tío al cargo del Gabinete, pero después de años de colaboración terminó rompiendo con su tío Juan por las constantes negativas de este a cumplir sus deseos. Ahora el hermano de su padre ha roto su silencio en varios medios de comunicación cargando duramente contra su sobrino, del que ha afirmado: "Puso a sus hijas delante de la cámara, sacrificó a su padre y a su madrastra, ahora su madre... Este chico necesita ayuda psicológica y un programa de reeducación social".

La fiesta en el chalé de Salobreña

Juan Rubiales reveló episodios muy controvertidos como la famosa fiesta en el chalé de Salobreña: "En Salobreña, Luis me dijo 'Vamos a pegárnosla. 'Nene' va a traer unas chicas'. Hablé con su jefe de relaciones institucionales y le dije: "Esto es una locura'. Me fui a mi habitación y vinieron a buscarme desnudos, chicos y chicas, para que me uniese. Me negué y le dije: "¡Te has vuelto loco, estas chicas tienen 18 años, podrían ser tus hijas!".

A NY a ver a Canelo pagado por la Federación

Su exjefe de Gabinete también contó que hubo un viaje, "antes del de la pintora, en enero o febrero, en el que Rubiales quería ir a un combate de boxeo de Canelo en Nueva York y todo se pagó con dinero de la Federación. Nos dijo: 'Si llama la prensa decid que vamos a una reunión a la ONU'. Pero no hubo ninguna reunión. Pasó por Miami, donde estaba el promotor de la pelea y eso se disfrazó de entrevista con televisiones y de un encuentro con una marca de ropa, porque andaba negociando entonces el contrato con Adidas. No hubo ninguna de esas reuniones".

En Londres con Piqué y su comisión

Su tío también reveló un viaje a Londres que hizo "en secreto a Londres con Piqué y firmaron un preacuerdo con Arabia Saudí por la Supercopa. Les daban 30 millones y luego apareció Catar, que pagaba 3 millones más. Pero claro, ahí Piqué no cobraba su comisión. Así que utilizaron los 33 millones de Catar para subirle la oferta a los saudíes, pero con Piqué cobrando la comisión. Porque con Catar no había intermediarios".

Bronca con Rienda e Irene Lozano

Finalmente habló de los encontronazos de su sobrino Luis con las secretarias de Estado para el deporte y presidentas del Consejo Superior de Deportes, María José Rienda e Irene Lozano: "Con María José e Irene tuvo actitudes machistas y agresivas. Con Rienda pegaba puñetazos en la mesa y Lozano echó a Rubiales de su despacho. Luis siempre ha sido un hombre con un claro tinte machista".

Un sueldo de la Federación para su padre

Otra revelación muy grave es la que revela que Rubiales quiso poner un sueldo federativo a su padre: "Fue la última discusión que tuvimos. Fue dos días antes de despedirme. Me llamó y me dijo: 'Oye tío, tenemos que hacer que le llegue un dinero mensual a mi padre de la Federación'. Yo le dije: 'Es fácil, sacamos el dinero de tu cuenta y la mía y le ayudamos'. Él me contestó: 'No me has entendido, quiero que mensualmente le llegue a mi padre un dinero de la Federación'. Entonces le dije: 'Yo no voy a participar de eso'. Y me respondió: 'Vete de mi despacho, no quiero volver a verte. Ya sé de qué vas'. Fue la última vez que hablé con él".