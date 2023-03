El Benfica portugués no falló y se metió por segunda temporada consecutiva entre los ocho mejores de la Liga de Campeones tras volver a derrotar con más autoridad todavía al Brujas belga por 5-1 en una vuelta de los octavos de final donde impuso su mayor calidad, sobre todo con su trío ofensivo.

No hubo demasiada historia en el Estadio Da Luz, donde el conjunto lisboeta se exhibió, liderado por Gonçalo Ramos, Rafa Silva y Joao Mario, para alcanzar los cuartos de final y de avisar sobre cualquier teoría que la sitúa como posible 'cenicienta'.

El campeón belga no fue rival tampoco en este segundo capítulo en el que fue víctima de la 'voracidad' de los de Roger Schmidt, que ya en la fase de grupos fueron capaces de pasar por delante de 'gigantes' como el Paris Saint-Germain y la Juventus, que no le pudieron ganar. El 7-1 global afianza a las 'Águilas' en su intento de volver a tener protagonismo en la máxima competición continental.

El Benfica no especuló y siempre fue a por la sentencia lo antes posible. Casi lo consigue al inicio del partido, pero el gran gol de tacón de Joao Mario fue anulado por fuera de juego. A renglón seguido llegó uno de los pocos avisos del Brujas, con un cabezazo del capitán Vanaken, el que más lo intentó en la primera mitad.

El encuentro tenía ritmo y los dos equipos, de forma diferente, buscaban la portería contraria, pero terminó por imponerse el veloz fútbol de los locales, que tuvieron en el español Grimaldo, en gran estado de forma y buscando la llamada de Luis de la Fuente, un 'puñal' por la izquierda.

Florentino gozó de una buena ocasión para el 1-0, pero disparó fuera con todo a favor, y más clara fue la siguiente de Joao Mario tras una internada del lateral español, con el disparo del '20' sacado bajo palos por Meijer. El Brujas fue perdiendo fuerza y los locales lograron encarrilar el partido, primero con una gran jugada colectiva entre Joao Mario, Ramos y Silva, que envió este último a la red con una gran maniobra dentro del área. Y cuando el equipo belga buscaba el descanso para rearmarse, Ramos le hizo el segundo para prácticamente ajusticiarle.

El conjunto portugués no se relajó tampoco con esta ventaja ni optó por reservar fuerzas. Cierto es que su rival no le creó excesivos problemas, pero tampoco le dejó respirar y la enésima aparición por la izquierda de Grimaldo no la perdonó Gonçalo Ramos para el 3-0.

A partir de ahí, el Brujas bajó ya los brazos y, pese a los cambios, los locales, por inercia y por mayor calidad, cerraron la 'manita' con un penalti anotado por Joao Mario y un tanto de David Neres. Meijer, con un gran disparo, maquilló el resultado de un equipo que pasó del brillo de la fase de grupos, donde superó al Atlético de Madrid, a ser poco competitivo en este cruce.

Remontada 'blue' en Londres

Por su parte, el Chelsea se impuso por dos goles a cero al Borussia Dortmund en Stamford Bridge y dio la vuelta al 1-0 de la ida en el Signal Iduna Park para meterse en cuartos de final.

El conjunto dirigido por Graham Potter, que combatió y frenó la inercia positiva del Dortmund con un engranaje a base de 'cracks' de talla mundial como Joao Félix, Kai Havertz o Raheem Sterling, prolongó su buen momento de forma tras la victoria (1-0) del pasado sábado ante el Leeds, después de sumar seis partidos sin ganar, y con solo un gol a favor.

El tanto de Sterling al final de la primera parte y el de Havertz desde el punto de penalti al comienzo de la segunda fueron suficiente para darle la vuelta a una eliminatoria que dejó caer el Dortmund en Londres. El conjunto alemán frenó en seco su racha de imbatibilidad después de encadenar diez victorias consecutivas entre todas las competiciones.

En Stamford Bridge, el tráfico londinense impidió al Borussia Dortmund llegar a tiempo a un encuentro que tuvo que empezar con diez minutos de retraso. Además, la lesión de Julian Brandt a los cinco minutos condenó al conjunto alemán al inicio de partido, con un Chelsea mucho más incisivo. Aún así, el paso de los minutos asentó al conjunto teutón en terreno de juego contrario, desactivando por momentos el plan de partido de los locales.

La primera ocasión llegó en las botas de Marco Reus, que obligó a Kepa a estirarse para evitar el primero a balón parado desde la frontal, pero el cuadro londinense supo reaccionar con un disparo al palo de Havertz y con otro de Joao Félix que se topó con Meyer. En un final de la primera parte frenético fue finalmente Sterling el que encontró el premio del gol, tras aprovechar un centro de Chillwell al corazón del área con el que igualó la contienda.

Ya en la segunda parte el cuadro londinense terminó de darle la vuelta a la eliminatoria desde el punto de penalti. Aunque Havertz estrelló en el poste su primer lanzamiento, la orden de volver a repetir la pena máxima por parte del colegiado permitió al alemán anotar en su segundo intento. A partir de ahí el Borussia dio un paso al frente, encerrando al conjunto inglés en su área, pero la falta de acierto les acabó condenando

Al final, la solidez defensiva 'blue', con Reece James y Cucurella impartiendo cátedra, y el buen hacer de un gran Kepa sostuvieron al conjunto local en un final de partido intrépido. Aunque Bellingham y Reyna no dejaron de intentarlo hasta el final, el marcador no volvió a moverse hasta el pitido final.