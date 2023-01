Thibaut Courtois consideró que los criterios arbitrales a la hora de señalar penalti actualmente "es un poco raro". El portero madridista es optimista de cara a la semifinal Real Madrid-Valencia de la Supercopa de España 2022/23 que se disputa este miércoles en Riad.

El guardameta belga atendió a los medios de comunicación junto al técnico Carlo Ancelotti antes del último entrenamiento del conjunto merengue en las instalaciones deportivas del Al Nasrr FC de Riad.

Courtois consideró que es muy importante no dejarse sorprender por el Valencia en el arranque del duelo. "Tenemos que empezar bien el partido", aseguró pues el conjunto de Genaro Gattuso "es un gran rival con un gran técnico y va a ser difícil. La clave es llegar a la final para sumar un nuevo trofeo a la historia del Real Madrid. Tras la derrota del otro día queremos volver a ganar".

El portero madridista despejó las dudas sobre su estado físico, teniendo en cuenta que en los últimos meses ha tenido diferentes problemas de espalda. "Estoy muy bien, en las pruebas se ve que era algo más que solo ciática. Hemos dado con la solución y me siento bien. Tuve un buen Mundial con dos porterías a cero, pero claro no pasamos y para nosotros no era lo mejor. Quiero demostrar que me siento bien, el otro día fue una pena encajar dos goles de esa manera", dijo en referencia al partido frente al Villarreal.

En un buen momento para competir

Courtois comentó que el Real Madrid, a pesar del último resultado negativo, llega en un buen momento de forma para medirse al Valencia. "Estamos bien físicamente, los que no fueron al Mundial hicieron nueva pretemporada. El resto hemos hecho el trabajo físico. Los que jugaron hasta el final quizás llegaron más cansados. Todos están bien y listos para aportar. Hay partidos cada tres días, pero es lo que hay".

Sí reconoció que ante el Villarreal "quizás el otro día no dimos nuestra mejor imagen. Lo hemos hablado con el míster y hemos visto en vídeo lo que hicimos mal. Las lesiones que hay no son graves y espero que pronto puedan volver".

Feliz con los aficionados madridistas en Riad

El portero madridista no entró en tipo alguno de debate cuando le preguntaron por el hecho de que la Supercopa de España se dispute en Arabia Saudita. "Para nosotros es un placer venir aquí. Nos sentimos bienvenidos, sabemos que tenemos muchos aficionados. El año pasado y el anterior lo vimos. El Madrid tiene aficionados en todo el mundo y es bonito venir aquí y estar cerca de aficionados que no pueden venir a Madrid. Esperamos poder ofrecerles un título".

Más goles encajados

Courtois restó importancia al hecho de que tenga más o menos trabajo en relación a otras temporadas, y sobre todo que encaje más goles. "Creo que en el fútbol moderno es muy raro que el portero no tenga trabajo. Más si intentas jugar ofensivo y con muchos jugadores por delante el balón. El Villarreal es buen equipo, que crea peligro. Este año nos han metido más goles que el pasado, pero el otro día fueron desafortunados".

Despistado con el criterio en los penaltis

El portero del Real Madrid estuvo entre la ironía y la prudencia cuando le preguntaron por los criterios arbitrales para los penaltis. "A veces vienen a explicarte (el estamento arbitral), no solo en Liga sino también en el Mundial. Pero lo raro es que luego pasan cosas que justo en esa reunión se dice que se pita o no se pita. El tema de las manos.... las dos del otro día (en el Villarreal-Real Madrid) no son. Las dos no son. Una no cambia la trayectoria del balón y la otra es con la mano en el suelo. Hay que mejorar eso para ver cuales tienen influencia y cuales no".

"Cristiano es un buen refuerzo para el fútbol saudí"

Finalmente, valoró positivamente la llegada de Cristiano Ronaldo al Al Nasrr. "El traspaso de Cristiano aquí, se nota que es un país que quiere mejorar mucho los deportes. Lo vemos con la fórmula 1 y otros eventos. En el Mundial lo vimos también, ganaron a Argentina. Que Cristiano haya venido es su decisión, no puedo opinar mucho. Para la Liga de aquí es importante tener a un jugador de su nivel"