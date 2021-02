El Ibiza-Barça de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, que se disputará el próximo miércoles a las 19 horas en Can Misses, tendrá precios moderados y será gratuito para los abonados. La intención del club, en acuerdo con el Ayuntamiento de Ibiza, es instalar gradas supletorias para llegar a un aforo de 7.000 espectadores en el que será el mayor acontecimiento deportivo en la historia del fútbol ibicenco.

La visita del FC Barcelona ha generado una cascada de peticiones de entradas entre los aficionados de la isla, aunque no será hasta hoy cuando se anuncien los precios y los lugares para adquirir los tiques para el encuentro.

La idea que maneja el club celeste es que las entradas se pongan a la venta física -se pretende suprimir la venta online para evitar la reventa- desde mañana por la tarde hasta el próximo lunes, si se agotan. También habrá un límite en la compra de entradas para restringir igualmente la reventa.

Los más de 1.500 abonados de la UD Ibiza tendrán prioridad y su entrada será gratuita, aunque deberán retirar un pase de invitación en una ventanilla destinada a ellos en las taquillas para definir su ubicación en el estadio, ya que se dividirá por sectores.

El presidente de la UD Ibiza, Amadeo Salvo, avanzó ayer en Radio Ibiza que las entradas no serán abusivas para el resto de aficionados. «El precio lo anunciaremos mañana -hoy para el lector-, pero no queremos que sea un dispendio para la gente. Es un premio para todos, este partido no es un negocio para nosotros», indicó Salvo en la tertulia radiofónica.

El club, que mantuvo a primera hora de la mañana una reunión con el Ayuntamiento de Ibiza, está trabajando con dos empresas para la instalación de gradas supletorias, en los fondos del estadio, con el objetivo de aumentar el aforo de Can Misses de 4.500 a entre 6.500 y 7.000 espectadores.

Salvo afirmó en otra intervención ante medios nacionales que el precio final de las entradas dependerá del coste que implique la instalación de dichas gradas móviles en el complejo deportivo. «Si al final lo repercutimos puede ser un coste elevado de la entrada donde puede parecer que el Ibiza quiere hacer un negocio, donde realmente no lo hace, sino que simplemente cubre costes para que haya gente que pueda venir. Estamos valorando eso y cuando lo sepamos informaremos de la capacidad, de la logística de ventas y de cuándo se empezaría», señaló el presidente del club.

En la reunión con la administración, donde además de Salvo participaron la regidora de Deportes y primera teniente de alcalde, Elena López, así como representantes de la Policía Local, el Patronato de Deportes, un arquitecto y un ingeniero del Consistorio, se trataron temas como la seguridad del estadio -salidas de emergencia-, el dispositivo de control del tráfico de las zonas adyacentes al campo, la instalación de las luces supletorias así como la realización de pequeñas obras de acondicionamiento de algunos puntos del interior del complejo. «Según la ubicación y el espacio que ocupen las luces supletorias y las salidas de emergencias, se decidirá el tamaño y la capacidad de las gradas supletorias», informaron fuentes municipales. Las reuniones continuarán y el contacto entre Ayuntamiento y el club será continuo, añadieron.

Los focos, de Formentera

El alcalde de Ibiza, Rafa Ruiz, explicó en Radio Ibiza que el Ayuntamiento está en contacto con el Consell de Formentera para traer a Can Misses las torres de iluminación que emplearon para los partidos de Copa ante equipos como el Athletic de Bilbao o el Deportivo Alavés hace dos temporadas. «Como tienen experiencia hemos llegado a un acuerdo para traer las torres de luz», destacó el primer edil de Vila.

Cabe destacar que la Real Federación Española de Fútbol exige una mayor iluminación en los partidos retransmitidos, superior a la que, por ejemplo, se empleó en la pasada eliminatoria ante el Albacete Balompié en Can Misses. Ayer por la tarde comenzó la adaptación de los focos en el estadio municipal.