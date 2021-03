La final escolar de gimnasia rítmica de Ibiza, celebrada este fin de semana, ha abierto un cisma de discrepancias entre buena parte de los clubes de la isla, que han mostrado su «malestar» y «disconformidad» con las formas en las que se desarrolló la competición. A tenor de lo acontecido en dicha final insular, algunas de estas entidades han manifestado serias «dudas» acerca de la completa imparcialidad de la mesa de jueces, al estar compuesta ésta en su mayoría «por juezas que son a la vez entrenadoras de ciertos clubes o que directamente son familia de algunas de las gimnastas participantes», según aseguran desde diversas fuentes consultadas que prefirieron preservar el anonimato.

Esta circunstancia es la que lleva a los clubes que han hecho patente su disconformidad con los resultados de la competición a recelar de la «objetividad» del criterio de la mesa de jueces a la hora de asignar las puntuaciones a los ejercicios de las gimnastas de sus propios clubes, dado que consideran que muchas de esas mismas gimnastas han salido «claramente» beneficiadas.

«Aquí queda muy bonito que luego salga en la prensa que tal o que cual club ha logrado no sé cuántas medallas, pero luego resulta que en el Campeonato de Balears no hacen nada. Y eso es porque no se llevan a las mejores niñas. Esto es un cachondeo que te desanima, y a las niñas más áun. No puede ser que les estemos exigiendo que den el máximo y que luego llegues a la final insular y las puntúen después de esa manera. No es justo y me parece que es una tomadura de pelo. Y si te quejas o algunos padres lo hacen, luego tienen el derecho de sancionar al club. La delegación insular no sabemos ni cómo funciona, lo mismo que el comité de jueces, que va a lo suyo y mirando por sus propios intereses y nada más», comentó la máxima responsable de uno de los clubes ibicencos consultados.

Presuntas «irregularidades»

Asimismo, los clubes que se sienten afectados por tal situación consideran también que durante la competición se ha podido incurrir en la presunta comisión de varias irregularidades, ya que alegan que en la normativa de las competiciones se detalla que «no puede existir contacto alguno entre las gimnastas y las jueces durante la competición», algo que, según indican algunos testigos presentes en la final, «no se ha respetado en absoluto, ya que hubo jueces que se dedicaron a dar instrucciones y a corregir a sus gimnastas incluso en el tapiz de entreno y en la misma pista».

«Debemos partir de la base de que no resulta moralmente aceptable que los jueces de una final insular sean a la vez miembros de determinados clubes, entrenadoras o familiares de algunas de las gimnastas que concursan. Si partimos ya desde esa perspectiva, la competición se inicia ya bajo la sospecha de poder estar adulterada, pues los resultados no pueden ser completamente fiables», apostilló una de las personas que presenció el evento y que considera que hubo cosas extrañas en la misma: «El tejemaneje que yo vi por parte unos cuantos clubes con respecto a la competición es algo que no he visto nunca en ninguna parte ni en ninguna otra actividad deportiva. Es algo extraño, que no tiene sentido y que la gente no entiende, al igual que las reacciones que tuvieron las jueces en la entrega de las medallas con algunas de las niñas que subieron al podio, mientras que con otras no fue así», asegura el mismo espectador.

Otra persona vinculada a uno de los clubes confirmó la existencia de «irregularidades» en la composición de la mesa de jueces, aunque justificó en cierto modo lo sucedido al haber coincidido varios campeonatos tanto en Balears como en la península.

Alteración en las clasificaciones

«Es cierto que la Federación ha estado enviando jueces de fuera de la isla en todas las competiciones, pero se ha dado el caso de que justo ésta, que era la final insular, ha coincidido en día y en hora con las finales insulares de Mallorca y Menorca, con lo cual no se han podido mandar en esta ocasión a jueces de otras islas a puntuar. La cuestión es que las clasificaciones de algunas de las gimnastas sí que han variado mucho con las jueces de aquí de Eivissa en relación a otras competiciones anteriores con jueces de fuera», matizó.

Otra de las directivas de una de las entidades de gimnasia rítmica de Eivissa, señaló al respecto: «No puede ser que en la mesa de jueces estén representados unos clubes con su mismas entrenadoras, pues así los demás partimos en desventaja. Hasta esta final siempre se han traído al menos dos jueces de fuera, pero en esta ocasión han traído sólo una para coordinar que parece que pintaba poco. Además, pienso que es bastante irregular que no sepamos las puntuaciones de las demás niñas hasta que no pasen unos días porque los miembros del comité de jueces se las llevan a sus casas para hacer una revisión. Eso es algo que no pueden hacer porque no está permitido. Las calificaciones deben dártelas en el momento y punto».

Explicaciones de la delegación

Frente a estas quejas de algunos de los clubes, Lucía Herrera, la nueva delegada de gimnasia rítmica en Eivissa, aunque aún no se ha hecho oficial su nombramiento, se mostró en completo desacuerdo, al tiempo que argumentó: «Cuando se hacen cursos de formación para jueces la gente de algunos clubes no presentan a nadie. Por lo tanto, cuando llega el momento de una competición resulta que somos solamente cuatro jueces porque no hay más. Entonces, lo que se hace es tirar de la gente que cuenta con la titulación, que suelen ser personas que están vinculadas a algún club. Y hay una normativa de la Federación que establece que si se te llama y no vas se te retira la titulación y pierdes toda la formación que hayas hecho». «Pienso que es muy fácil quejarse, pero resulta que los que se quejan de injusticias no tienen a gente con la formación necesaria ni con la titulación de juez, e incluso en algunos casos ni siquiera con la titulación para entrenar», señaló la delegada.

Maria Bibiloni, presidenta de la Federación de Gimnasia de les Illes Balears, se mostró completamente en desacuerdo con las quejas y afirmó que tan sólo se tratan de mentiras malintencionadas. En este sentido, la presidenta manifestó su absoluta confianza en todos sus comités de jueces: «Mis jueces han actuado como tenían que actuar y la delegada también ha actuado correctamente. Me siento muy orgullosa de las personas de los comités de jueces de las tres islas y las defiendo porque considero que todas son grandes profesionales».