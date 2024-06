UD Ibiza: el final más triste y cruel

Se acabó. La UD Ibiza ha dicho adiós a la temporada y a sus opciones de ascenso a Segunda División de la manera más cruel, tras caer goleada este sábado ante el Barça Atlètic (5-3) en el partido de vuelta de la primera eliminatoria del play-off. Los de Onésimo se despiden a las primeras de cambio tras caer eliminados por un global de 7-4 frente al filial culé y cierran un ejercicio decepcionante en el que no han cumplido el objetivo de regresar al fútbol profesional. Los celestes tuvieron la clasificación en su mano tras ponerse con 0-2 gracias a un doblete de Escassi, pero acabaron hincando la rodilla de forma grosera encajando un gol tras otro en la segunda mitad.

Cedric intenta avanzar con el balón en un lance del partido disputado ayer. / RUBÉN J. PALOMO

Sorpresas en el once inicial

Algunos de los seguidores de la UD Ibiza en un sector de la grada del coliseo blaugrana. / RUBÉN J. PALOMO

Onésimo sorprendió dejando en el banquillo a Eugeni y situando como único mediocentro a Jésus Álvarez –prácticamente inédito durante toda la temporada– con Arturo y Álex Gallar como escuderos y Soko de vuelta a la titularidad en el extremo diestro. Como cabía esperar, el técnico dispuso a sus dos delanteros, Cedric y Obolskii, en busca de la remontada ante un Barça Atlètic en el que Rafa Márquez repitió once inicial respecto al triunfo conseguido en Can Misses.

En los cinco primeros minutos dio dos avisos el filial culé, primero tras una buena acción combinativa que finalizó Unai con un remate mordido, y después con un disparo en carrera de Pau Víctor que se marchó desviado.

Pero fue en el minuto 7 cuando el conjunto azulgrana gozó de su mejor ocasión después de otra jugada coral que remachó Guiu en boca de gol a centro de Bernal. El disparo fue muy centrado y Reynet, bien colocado, repelió el chut evitando el primer tanto del partido.

A la UD Ibiza le costaba retener el balón ante la presión culé y cuando pudo percutir por banda izquierda no encontró buenos centros al área. Ya se vio el pasado domingo en Can Misses: el acierto en la ejecución se antojaba crucial para los intereses del combinado celeste.

Cumplido el cuarto de hora llegaron dos buenas opciones para la UD Ibiza en una falta lateral lanzada por Gallar, que despejó con apuros Marc Vidal, y tras un centro envenenado al área que no alcanzó a rematar Obolskii mientras era agarrado por un defensor.

La UD Ibiza remonta

La UD Ibiza comenzaba a carburar y fue con una de las mejores armas que tiene el equipo a balón parado, los saques de banda de Javi Jiménez, como logró el 0-1 Escassi en el minuto 19 de juego. El larguísimo envío del lateral –que se fue a sacar a la banda contraria– llegó al segundo palo, donde remató Pepe Sánchez libre de marca; Marc Vidal taponó el remate pero no logró agarrar el esférico y Escassi metió el pie para empujar el balón al fondo de las mallas.

La tarea de la UD Ibiza, y no era cosa sencilla a tenor de los precedentes, era preservar el marcador y no encajar a las primeras de cambio. Pero tuvo que remangarse y trabajar de forma solidaria para defender el buen manejo de balón de los de Rafa Márquez. Triangulando con precisión y moviendo el cuero de un costado al otro obligaron a los de Onésimo a replegar y tratar de salir a la contra. Así llegó una buena tentativa de Javi Jiménez al filo de la media hora, pero el carrilero optó por disparar demasiado escorado, cuando podía servir a Cedric en el punto de penalti. Hasta el descanso lo intentó el Barça Atlètic con su juego alegre y entre líneas, aunque el cuadro ibicenco también encontró espacios y pudo ampliar su renta en un córner botado por Arturo que Cedric cabeceó al larguero. En esa misma jugada Soko reclamó penalti por un claro agarrón. El balón parado iba a ser fundamental para la UD Ibiza, y al tercer saque de banda de Javi Jiménez llegó el doblete de Escassi sobre la bocina. Primero Arturo remató el balón desde fuera del área, obligando a Marc Vidal a despejar con una gran estirada. Y el nuevo envío del lateral con sus portentosos brazos volvió a cazarlo Escassi para lograr el 0-2 sobre la bocina (min. 44). Pero no todo iban a ser alegrías. Cumplido el tiempo de descuento, en el minuto 47, el filial culé encontró un resquicio por el perfil izquierdo y el centro al área lo remató de cabeza Marc Guiu al palo largo haciendo inútil la estirada de Reynet. Un final amargo para los de Onésimo antes de enfilar el túnel de vestuarios.

Descalabro celeste

Con la sacudida del tanto culé y la entrada de Fausto Tienza en lugar de Jesús Álvarez, comenzó un segundo periodo en el estadio Johan Cruyff marcado por el juego ofensivo de ambos equipos. La UD Ibiza saltó enrabietada y protagonizó varias llegadas de peligro, condensadas en un cabezazo de Cedric tras saque de esquina que blocó Vidal sobre la línea. Había saltado mejor el equipo isleño, pero una pérdida de Álex Gallar propició que el balón llegara a Pau Víctor en zona de peligro. El máximo golerador de Primera RFEF destapó el tarro de las esencias y tras driblar con clase a Escassi sacó un zurdazo sublime que entró con efecto cerca de la escuadra (2-2, min. 52).

A partir del empate la eliminatoria enloqueció y el Barça Atlètic encontró todas las facilidades para hundir a su rival. El nuevo mazazo dejó completamente grogui al cuadro celeste, que solo cinco minutos después encajó el tercero tras una rápida transición que culminó casi de rebote Unai Hernández tras un desafortunado despeje de Pepe Sánchez.

El partido estaba completamente roto. Álex Gallar tuvo en sus botas el empate tras un centro de Javi Jiménez pero en el acción siguiente, tras una nueva pérdida de Pepe Sánchez, Marc Guiu se quedó solo y cedió a Unai para que sentenciara el partido con media hora por delante. Pero ahí no quedó la cosa y el propio Unai logró su ‘hat-trick’ particular al empujar a gol otra asistencia de Guiu, después de una nueva contra eléctrica y mal defendida por los de Onésimo.

El 5-2 resultaba humillante y definitivo, aunque Rubén Díez recortó distancias en un arrebato celeste a poco más de 20 minutos para el final. Los de Rafa Márquez, a pesar de su irreverente juventud, supieron administrar su ventaja para liquidar la eliminatoria y dar carpetazo a la temporada de la UD Ibiza.