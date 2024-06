Onésimo: «Nos echan en 10-12 minutos de desconexión»

El entrenador de la UD Ibiza, Onésimo Sánchez se mostró desconsolado tras la eliminacióny lamentó los «10-12 minutos de desconexión» que tuvo el equipo en la segunda parte y que permitieron al Barça Atlètic sentenciar la eliminatoria con tres goles.

Para resumir el estado anímico de la plantilla en el vestuario tras la derrota, aseguró que «todos están muy mal» por esos «10-12 minutos de desconexión» que les costó el partido, insistió. «Acabas de perder, acabas de irte de una ilusión que teníamos puesta, a pesar del resultado de la ida, de tener opciones. Hemos perdido un partido que lo habíamos enfocado bastante bien. Habíamos hecho lo más complicado, que era ponernos por delante en la eliminatoria ante un gran equipo», indicó Onésimo, que no achacó el descalabro posterior al gol de Marc Guiu al filo del descanso.

«El gol es verdad que es la última jugada de la primer aparte, mal defendida porque reculamos demasiado ante jugadores de gran nivel, pero estaba la eliminatoria igualada». Obviamente, añadió, «era un palo, pero teníamos tiempo para trabajarlo y más planes de partido». «A mí me jode más lo de los 12 minutos que quieres hacer planes de partido y tienes que hacerlo con 3-2 en un minuto. Esas desconexiones te alejan de los objetivos; nos han hecho tres goles en nada, es lo que no nos podemos permitir», remarcó antes de criticar que «el gol del empate es una falta clarísima» y que «hay que contar con el talento de los chicos» del filial culé. «Pero estábamos convencidos de hacer tres o cuatro goles. Y no podemos bajar los brazos para encajar esos goles tan evitables, ahí se nos ha ido la eliminatoria», puntualizó.

El técnico vallisoletano opinó que en ese trágico tramo de partido «la mente tiene que ver» y añadió que «los goles son difíciles de explicar». «Hay dos regalos seguidos nuestros que te echan de la competición, es nuestro (error), es autocrítica. Yo no he sabido convencerles de que había que estar tranquilos, que había que manejar el partido, que no te hicieran más daño. No lo hemos sabido entender», aseguró.

Respecto a su futuro, exageró al indicar que «ahora llega el momento de que si por mí fuera hasta me retiraba, porque el fútbol en caliente es muy jodido», y añadió que habló con el presidente, Amadeo Salvo, tras el partido. «Estamos todos fastidiados», se limitó a comentar.

En cuanto a su valoración de la campaña del club en Primera RFEF, concluyó: «En general felicito al Ibiza por su temporada, es verdad que el objetivo era el ascenso, pero se ha estado hasta el final y no se puede ver todo malo. Hay muy buenos profesionales tanto en el campo como en el club que merecían llegar a la final. Juan (Giménez) tiene dos años, si se mantiene lo muy bueno que tiene y se acierta en lo que puede llegar, el Ibiza va competir el año que viene por estar en el fútbol profesional».