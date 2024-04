A por una carambola para lograr la hazaña de conquistar el título

Con nada que perder y mucho que ganar. Así afronta el Class Bàsquet Sant Antoni la última jornada de la fase regular del grupo Este de la LEB Plata, en la que el equipo ibicenco aún puede acabar primero. Los pitiusos no dependen de sí mismos. Necesitan una carambola, pero no se puede descartar nada. En un sábado con horarios unificados (todos los partidos a las 20 horas y retransmitidos por el Canal FEB TV), el bloque de Portmany necesita ganar a domicilio al OCA Global Salou. A la vez, también que el Odilo Cartagena, el líder, caiga en su visita a la pista del Fibwi Palma, que se juega la salvación directa. De esta manera, ibicencos y cartageneros empatarían a triunfos, pero con el ‘basket-average’ particular a favor del Class Sant Antoni.

Si se producen los resultados deseados por el club sanantoniense, el conjunto entrenado por David Barrio habrá conseguido una auténtica hazaña, algo histórico. Ganar el campeonato de la división Este abriría a los pitiusos las puertas de la final de la categoría, en la que ya espera el Zamora Enamora como campeón de la división Oeste. En juego estará la posibilidad de ascender a la LEB Oro tras superar la eliminatoria de campeones (a ida y vuelta).

Si no se diese la carambola, el Class Sant Antoni pasaría al ‘play-off’ de ascenso como segundo de su grupo, lo que le obligaría a superar tres eliminatorias para lograr el deseado salto a la antesala de la ACB.

Un camino más largo, pero para el que también están preparados los hombres de Barrio, que viven con ilusión una situación que todo jugador desea experimentar al menos una vez en su carrera deportiva.

Según el míster del Class, es un duelo «muy importante» para «apurar las opciones de ser primeros» y, si no, «asegurar ser el mejor segundo y tener el factor cancha a favor». «Con lo cual, la victoria es muy importante», afirmó un Barrio que de la plantilla del adversario de este sábado destacó a Isaac Mayo, que es «uno de los mejores jugadores de la competición a nivel numérico». Aunque también dijo que hay que tener presentes a otros jugadores como «Antón Bouzán, Víctor Aguilar o su juego interior».

El técnico de los de Portmany afirmó que se enfrentan a un Oca Global Salou que «está haciendo una temporada excepcional». «Tienen el puesto de ‘play-off’ [de ascenso] asegurado y se están jugando el factor cancha. Es cierto que en la ida nosotros estuvimos muy bien, pero creo que eso es engañoso si nos fijamos en ese resultado. Ellos han mantenido el bloque durante toda la temporada y hace que jueguen prácticamente de memoria», advirtió Barrio, que espera un partido que «no será nada fácil».

La escuadra de David Barrio viene de vencer en casa el pasado fin de semana al Safir Fruits Alginet (74-42), mientras que el Oca Global Salou cayó a domicilio frente al Gran Canaria B (75-56). Los catalanes son sextos en la tabla clasificatoria, con 13 victorias y 12 derrotas. La suerte está echada.