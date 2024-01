Tercera victoria consecutiva de una Peña Deportiva que lleva 9 de 9 en la segunda parte de la temporada. Los de Alberto Gallego, con los últimos minutos sufriendo, se han impuesto 2 a 1 a un Manresa que ha plantado cara y ha presentado un fútbol muy directo en el Municipal de Santa Eulària.

Los primeros 45 minutos del choque han sido muy igualados en el Municipal de Santa Eulària. Si bien, los locales, en los primeros compases de encuentro y tras una buena jugada ensayada desde la esquina, se han adelantado por medio de Lolo Garrido, que ha rematado dentro del área sin marca un buen balón de Elorza.

Ocho minutos de choque y la Peña ya se ha puesto por delante. Sin embargo no todo sería un camino de rosas. El Manresa, que ha propuesto un juego muy directo, ya no enyesó sus ocasiones a medida que han ido avanzando los minutos. La más clara, en el 34, donde los visitantes han logrado colar un balón entre la defensa peñista, provocando lo que podría haber sido un mano a mano entre el extremo del Manresa y Edu Frías, pero ha aparecido Luis Madrigal providencial para cortar la ocasión y mandar el balón a córner.

Los locales también han tenido alguna ocasión más, una en los pies de Elorza y otra con Pereira, pero el marcador no se ha movido del 1 a 0 y así se ha ido el partido al descanso.

Tras el asueto el duelo no ha variado el guión que vimos durante la primera mitad. Los locales han seguido apostando por el balón mientras que los catalanes han seguido buscando el ataque directo.

Los de Alberto Gallego han encontrado portería poco después de comenzar la segunda mitad. En una contra tras un buen ataque del Manresa, Toni Vicente que ha sido clave en el partido, ha abierto al extremo derecho donde esperaba Fraile. El 11 ha colgado el balón y Tovar, como los buenos rematadores, ha aprovechado el centro y ha puesto el balón al palo largo del guardameta visitante, que nada pudo hacer para evitar el segundo.

Los catalanes no han variado su estilo y, tras varias oportunidades claras, que no han sabido aprovechar, han recortado distancias en el marcador en los minutos finales con un gol en propia de Tovar.

A falta de 7 minutos para el final del partido, a los de Santa Eulària les ha tocado sufrir. Sin embargo el luminoso no ha variado y los peñistas suman una nueva victoria que los sitúa a dos puntos del ‘play-off’.