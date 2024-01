«Hola, soy Toni Vingut. El otro día tuve una caída muy mala en el Dakar». Así comienza Toni Vingut un vídeo que ha mandado a sus seguidores para agradecer todas las muestras de apoyo que está recibiendo desde que tuvo el grave accidente por el que tuvo que retirarse en la quinta etapa del rally más famoso del mundo.

«Me están tratando muy bien, pero estoy muy incómodo, porque tengo que estar totalmente quieto. Estoy muy cansado, pero espero poder volver a casa pronto», señala el piloto, algo que podría suceder la próxima semana.

Vingut afirma que está «desbordado» por todas las muestras de cariño, aunque a veces no pueda responder: «Me cuesta coger el teléfono, porque tengo una mano escayolada y la otra llena de tubos y cables. Me cuesta escribir, por eso envío mensajes de audio. Pero da mucho ánimo todo ese apoyo». Aun así se compromete a ir respondiendo a todos poco a poco.

En el vídeo Vingut cuenta su estado, que es más grave de lo que había trascendido. Tiene cinco vértebras rotas, dos lumbares y tres sacras, además de nueve costillas y el cúbito y el radio del brazo derecho. También se dañó la aorta, por lo que le han tenido que poner un stent. Tiene edema pulmonar, por lo que está constatemente con la mascarilla de oxígeno, y golpes y magulladuras por todo el cuerpo. Ya ha sido intervenido en dos ocasiones con éxito.

Todos esos daños físicos se entienden cuando vuelve a contar el accidente: «De repente me encontré que estaba volando», dice. Cuenta que la zona estaba marcada como de Peligro 2 en el roadbook del Dakar porque había varios escalones muy pronunciados. Había planos horizontales y verticales muy altos. Creí que los había pasado todos y me faltaba uno. Recuerdo que salté bien colocado, pero la altura era tan grande que no fui capaz de absorber el impacto», dice. La caída fue de alrededor de ocho metros.