La selección española femenina de kárate, campeona del Mundo 2023, ya está en Ibiza para homenajear a su seleccionadora, la ibicenca Irene Colomar

La selección española femenina de kárate, flamante campeona del Mundo 2023 en Budapest (Hungría), ya se encuentra en la isla de Ibiza, donde mañana viernes, tal y como adelantó Diario de Ibiza en exclusiva el día 8 de diciembre, tributarán un merecido homenaje a su seleccionadora, la ibicenca Irene Colomar.

Las integrantes del combinado nacional femenino, acompañadas por el presidente de la Federación Española de Kárate (RFEK), Antonio Moreno, y por su director técnico, José María de Dios Vidal, han aterrizado este mediodía en el aeropuerto de la isla, donde han sido recibidas entre besos y abrazos por su entrenadora Irene Colomar, y también por el delegado de Kárate en Ibiza, Pepe Torres, quienes se han mostrado encantados, contentos y muy felices de poder acoger con los brazos abiertos y en nombre de todo el kárate ibicenco a las campeonas mundiales.

"Estoy contentísima de que estén aquí en Ibiza. Es un detallazo por parte de la Federación y de las chicas que vengan a casa a disfrutar conmigo en la isla del resultado. Un campeonato del Mundo es lo máximo a lo que pueden aspirar ellas y lo conseguimos, aunque yo, por determinadas circunstancias, no pude estar allí con ellas. Que haya salido de ellos venir aquí a Ibiza a pasar unos días conmigo me emociona y me llena de alegría", explica Irene Colomar a Diario de Ibiza, al tiempo que destaca: "Que los jóvenes karatekas de la cantera de Ibiza tengan cercanos a referentes como ellas, que les pongan cara y que puedan hablar directamente con ellas es algo que creo que muy importante porque, al final, solo son chicas normales, que entrenan mucho y que tienen una dedicación al kárate. Que esto lo pueda disfrutar la gente de la isla es importantísimo".

Por su parte, Antonio Moreno, presidente de la Federación Española de Kárate (RFEK), quiso dedicar unas palabras de reconocimiento al trabajo de Irene Colomar, a la vez que expuso: "Venir a la isla de Ibiza siempre es un placer. Y ya que Irene Colomar no pudo estar con nosotros, pues nosotros venimos encantados aquí a estar con ella para disfrutar de estos dos días juntos y traerle a sus chicas, que son campeonas del Mundo, ya que todo se lo debemos a ella, que ha hecho una labor impresionante. Ha logrado hacer a un equipo campeón del Mundo, algo que es muy complicado, dado que llevábamos ya 21 años sin tocar ese podio. Y, eso, lo ha conseguido Irene".

Intensa jornada de actos en la isla de Ibiza

El equipo español de kumite, que logró la medalla de oro el pasado mes de octubre en tierras húngaras, disfutará este viernes de una intensa jornada en la isla con muchas actividades programadas, que comenzará a las 11.30 horas con una recepción oficial en el Consell de Ibiza, donde las karatekas serán agasajadas y recibirán una felicitación en señal de reconocimiento por su título mundial por parte del ente insular.

Posteriormente, la expedición de la selección española de kárate se trasladará al Ayuntamiento de Sant Antoni, donde también recibirán, a partir de las 13.30 horas, las congratulaciones de las autoridades municipales por su gran éxito internacional.

Ya por la tarde, desde las 18.30 a las 19.45 horas, las campeonas del mundo, acudirán al CEPA Sant Antoni, donde participarán en una charla-coloquio junto a escolares y jóvenes karatecas de la cantera ibicenca.