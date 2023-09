Paulina Buforn: «Recibo esta convocatoria de España con ilusión y con muchas ganas»

La jugadora ibicenca Paulina Pérez Buforn está a un solo paso de hacer realidad su sueño de debutar en partido oficial con la selección española femenina absoluta de balonmano. La deportista isleña se muestra muy contenta y orgullosa por su reciente convocatoria para competir con el equipo nacional que entrena Ambros Martín, que inicia ahora su andadura rumbo al Campeonato de Europa 2024.

Los próximos 11 y 14 de octubre las’ Guerreras’ disputan, frente a Lituania y Azerbaiyán, las jornadas 1 y 2 de la fase clasificatoria para la próxima cita continental, y Paulina Buforn, que regresa al combinado español absoluto cinco años después de haber sido citada por ultima vez para la disputa de un amistoso, espera con mucha ilusión y motivación ambas citas para demostrar todo su potencial con España y aprovechar al máximo su oportunidad.

«Recibo esta convocatoria con ilusión y con muchas ganas porque ahora, a diferencia de otros años y otras ocasiones, soy capaz de valorar realmente todo el trabajo que ha sido necesario para tener esta oportunidad, lo veo con la perspectiva del tiempo», asegura a Diario de Ibiza la jugadora pitiusa del Conservas Orbe Rubensa Porriño, club con el que milita en la máxima categoría nacional del balonmano femenino.

La extremo derecho ibicenca, que es la gran novedad en la lista de convocadas del seleccionador nacional, agradece la oportunidad que ha recibido y confía en poder responder a la confianza que han depositado en ella.

«Desde el primer entrenamiento con Ambros Martín, que es un referente en nuestro balonmano y que ha entrenado a las mejores jugadoras y equipos del panorama internacional, me he sentido cómoda y con la posibilidad de ayudar al equipo», afirma la jugadora isleña, al tiempo que apunta: «Es cierto que no voy a ocupar la posición en la que juego, que es el lateral, pero seguro que podremos encajar lo que hago bien porque confío en el cuerpo técnico y en las posibilidades de un equipo motivado y con las cosas claras».

A disfrutar de la experiencia

En lo que respecta a la doble cita de España contra Lituania y Azerbaiyán, Paulina Buforn declara sentirse ansiosa ya de empezar a trabajar con las Guerreras.

«La última concentración disfruté muchísimo, pude llegar en buenas condiciones físicas gracias al trabajo en mi club y la ayuda de la preparadora de la selección, y, asumiendo la responsabilidad que supone, estoy deseando hacerlo de nuevo en el clasificatorio», detalla la ibicenca, antes de destacar: «Pase lo que pase, ya puedo quedarme con la felicidad que ha irradiado esta llamada, mi familia, mis amigas y todo el Porriño me han transmitido tanto orgullo y alegría que llevo dos días sin dejar de sonreír, lo mejor del deporte es esto, compartirlo. Y ahora, a por todas».