«Víctor Juan es un gran referente, el tiro con arco está donde está gracias a él»

La casa de Víctor Juan, primer delegado insular de la Federación Balear de Tiro con Arco y gran impulsor de este deporte en Ibiza, acogió ayer una comida con amigos y representación del Consell y el Patronato Municipal de Deportes de Vila para celebrar el 50 aniversario de la creación de dicha delegación. Juan guarda una copia de la nota que precisamente un 8 de septiembre de 1973 salió publicada en este diario anunciando una futura delegación de esta modalidad. Las llamadas de gente interesada no tardaron en llegar.

Es por ello que la jornada de ayer fue la elegida para celebrar este encuentro entre amigos. No podía faltar la actual delegada de Tiro con Arco en Ibiza (y secretaria de la Federación balear), Sasha Roig, quien también fue alumna de Víctor Juan. «Yo tiré con arco en el 87 u 85 y él fue mi entrenador. Este deporte está donde está gracias a Víctor Juan, es un gran referente. El [actual] presidente de la Federación, Carlos Morillo, fue de los primeros a los que él enseñó», explica Roig.

"Yo tiré con arco en el 87 u 85 y él fue mi entrenador. Este deporte está donde está gracias a Víctor Juan, es un gran referente" Sasha Roig - Delegada de Tiro con Arco en Ibiza

La delegada también señala que desde entonces, las técnicas y el material necesario para tirar con arco «han ido evolucionando» aunque el deporte siga siendo el mismo. Además, destaca que «todo comenzó con un club y ahora ya somos tres en las Pitiusas, y hemos pasado de 40 arqueros a unas 190 licencias en Ibiza». Además, al principio tampoco contaban con instalaciones propias para practicar este deporte. «A nivel nacional, Ibiza es un referente [en el tiro con arco]. En el medallero nacional, estamos entre los tres primeros», destaca Roig.

Películas de indios

Toni Marí, amigo de Juan, también acude a la comida. Si la delegación se creó en 1973, él se involucró con este deporte al año siguiente: «Practiqué y tiré con arco durante 15 años». Aunque Marí, como contaba Víctor Juan en una entrevista que publicó ayer Diario de Ibiza, también había jugado a ello de pequeño en la calle: «Veíamos las películas de indios y americanos». «A los nueve años de edad yo tenía un arco que me fabricó el padre de Sasha, que era carpintero. Pues bien, una flecha pasó por encima de un policía municipal y me amonestó y me dijo que me ficharían», cuenta Marí como anécdota. «Nos hicimos los primeros arcos con sabinas y los cables de bicicletas de Can Serapio. Era un juego de niños pequeños y cuando me casé, todavía tenía en el cerebro aquello y lo primero que hice cuando fui a Barcelona de viaje de novios fue comprarme un arco», contaba Juan sobre su infancia en dicha entrevista.

El técnico de Deportes del Consell de Ibiza, Toni Sunyer, destacó que «hay que dar las gracias a Víctor Juan, que es toda una institución no sólo dentro del mundo del tiro con arco, sino dentro del deporte ibicenco, balear y nacional. De hecho, es premio Cornelius Atticus 2005».

«El legado de Víctor Juan es fundamental. Hay que destacar su lucha por conseguir reunir una cantera, por comenzar a contar con infraestructuras y el material adecuado para iniciar esta actividad. Luchó por una galería que llegó después de muchos años de trabajo por parte de Víctor y que lleva su nombre», valoró, por su parte, el gerente del Patronato de Deportes de Ibiza, Josep Antoni Bonet.

También estuvieron en la comida, por supuesto, el hijo del homenajeado (Víctor Juan júnior); dos representantes de los medios de comunicación locales y, por parte de la productora Eivisual, Ramon Mayol, Miguel González y Rosie Fernández, quienes tomaron imágenes para un vídeo de la faceta de Víctor Juan como tirador con arco. Y es que ha dejado huella no sólo en esta actividad y tampoco únicamente en lo deportivo. «Yo lo conocí gracias a que él era músico de uno de los grupos emblemáticos de la isla en los años 70, Els Amics», cuenta Mayol. «Hice un cursito de tiro con arco con él hace muchos años. Víctor es una persona muy simpática y carismática», añade.

El próximo día 24 la delegación celebrará una comida oficial (exposición incluida) con invitación a todos los socios. Tendrá lugar en el polideportivo de es Cubells.