El mundo del ciclismo ibicenco ha anunciado para el próximo sábado 29 de julio, a partir de las 18 horas, la puesta en marcha de una acción colectiva en señal de protesta y en memoria de su compañero Bernat Ribas, corredor del Club Esportiu Master Team, tristemente fallecido el pasado 27 de junio tras ser atropellado por un todoterreno cuyo conductor se dio a la fuga.

Bajo el lema ‘¡Ni uno más! Es momento de actuar’, el colectivo ciclista de la isla se movilizará en una concentración para exigir a las autoridades competentes el endurecimiento del Código Penal, por un mayor mantenimiento de vías y una concienciación social con el fin de evitar que se produzcan más casos de muertes de ciclistas por atropello como las de Bernat Ribas o Dani Viñals.

La protesta arrancará desde la Casa del Mar, en Vila, y continuará por la Avenida de Santa Eulària, la Avenida Bartomeu Rosselló e lsidor Macabich. A continuación se realizará una parada en los Juzgados de Ibiza y la concentración reemprenderá luego el recorrido por la calle País Vasco y Avenida España para terminar en Vara de Rey.

El recorrido se puede realizar en bicicleta o a pie.

«Es importante participar en esta manifestación porque las cosas no se arreglan en el salón de casa o en la barra de bar, sino reivindicando y saliendo a la calle a protestar. Hay que hacer saber a los políticos que no estamos de acuerdo con esta legislación. Queremos justicia». Así se expresó ayer Juanjo Planells, presidente del Club Ciclista Sant Antoni, en declaraciones a este diario. «La gente de isla no es muy reivindicativa, más bien somos pasivos y no nos gusta salir a la calle y participar, pero tenemos que acostumbrarnos a ello. Cuando ocurren cosas con las que no estamos de acuerdo, tenemos que salir a la calle y movilizarnos, hacer ruido. No le pido sólo a los deportistas, a los ciclistas o senderitas, sino a la sociedad ibicenca en general que hoy a las seis de la tarde se concentre para defender nuestros derechos, para que no haya impunidad. Tenemos que estar todos, esto no es un tema sólo de ciclistas», añadió Planells.