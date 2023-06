El juez del juzgado de Instrucción Número 3 de Ibiza, en funciones de guardia, ha dictado esta tarde orden de ingresión en prisión provisional comunicada eludible con el pago de una fianza de 10.000 euros para el detenido por atropellar y matar el pasado martes al ciclista Bernat Ribas en el camino de Benimussa, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB), desde donde no han indicado si se ha abonado ya.

El acusado ha llegado a primera hora a la sede judicial de Ibiza para prestar declaración ante el juez después de entregarse, la madrugada del jueves, en uno de los cuarteles de la Guardia Civil en la isla.

Declara que no fue consciente del atropello

En su declaración ante el juez de guardia, el acusado ha asegurado que aunque vio en el camino a la víctima mortal, no fue consciente de que hubiera pasado nada. Según explica su defensa, ha declarado que no se dio cuenta del atropello a pesar de que sí notó un golpe, aunque no pensó que fuera como consecuencia de arrollar al ciclista porque también vio unas rocas en el camino.

Además, ha reconocido que percibió que su vehículo rozaba con el turismo que circulaba detrás de los dos ciclistas.

La abogada que defiende a S.D. ha presentado un certificado de un carné de conducir británico del acusado que le ha enviado la familia desde el Reino Unido. El documento, que ha podido ver este diario, indica que tiene validez hasta 2025.

En un comunicado de prensa, la Guardia Civil informó ayer jueves de que había detenido a "un hombre de nacionalidad británica y 35 años de edad, como presunto autor de los delitos de homicidio por imprudencia, abandono del lugar del accidente, conducción temeraria y conducir sin haber obtenido nunca autorización para ello". Esta mañana, la misma fuente oficial ha matizado que el acusado no tenía el carné en el momento que prestó declaración en el cuartel tras personarse voluntariamente la medianoche del miércoles. Su abogada asegura que lo había extraviado.

