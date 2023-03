La deportista danesa, Michelle Vesterby, campeona Ironman, será este año la cabeza de cartel de la experiencia deportiva Triathlon of Senses 2023, que esta primavera celebrará su segunda edición en Ibiza el próximo 23 de abril.

La sensación mundial del triatlón Michelle Vesterby, con más de 30 Ironman completados a lo largo de su carrera, arrancará este año su temporada deportiva en Ibiza en el Triathlon of Senses, la prueba multideporte con un toque zen, única en su categoría, que está impulsada por Six Senses Ibiza en el extremo norte de la isla. La triatleta danesa, que regresa a la escena de la alta competición tras haber dado a luz a su segundo hijo, explica sobre su próxima presencia e la isla: "Estoy emocionada por comenzar mi temporada de triatlón en Six Senses Ibiza. Es una forma perfecta de poner a prueba mi forma en un ambiente relajado, en un entorno inspirador y sin presión por el rendimiento. Es el mejor comienzo que puedo tener después de volver a ser mamá hace unos meses”.

La celebración de la segunda edición del Triathlon of Senses vuelve a presentarse con un formato de triatlón fuera de lo común, "como un viaje para el cuerpo y la mente y como un desafío personal, no sólo como una competición, que celebra la resistencia, energía y concentración", explican desde la organización del evento.

En lugar de comenzar con una carrera hacia el agua, Triathlon of Senses comienza con una sesión de yoga, seguido de una meditación, para ayudar a los atletas a usar el poder de la respiración, el movimiento y la energía para un mejor rendimiento. A partir de ahí es hora de nadar, andar en bicicleta, correr y cruzar la línea de meta, tras la cual los deportistas participarán en una sesión de yoga restaurativo y una meditación de autoapreciación antes de pasar a una celebración al estilo ibicenco para cerrar el evento.

“El formato del Triathlon of Senses se basa en sacar el máximo partido mental y físico al triatlón, algo que creo que es muy importante. El triatlón no siempre se trata del reloj, sino también de nosotros mismos y este formato lo muestra”, comenta Vesterby.

Distancias de carrera Súper Sprint, Sprint y Olímpica

Con un perfil internacional con más de 40 nacionalidades distintas ente sus participantes en la primera edición de 2022, el Triathlon of Senses incluye las categorías Junior, U-23 y Age Group; y las distancias de carrera Súper Sprint, Sprint y Olímpica.

La prueba Olympic contará de un trazado de 1.500 metros a nado, 40 kilómetros en bicicleta y 10 kilómetros de carrera a pie.

La cita para la modalidad Sprint será de 750 metros de natación, 20 km de ciclismo y 5 km carrera, mientras que la de la distancia Súper Sprint se llevará a cabo sobre 375 metros a nado, 10 km en bicicleta y 2,5 km de carrera. Finalmente, en la modalidad de Súper Sprint por Relevos se competirá sobre 375 metros de natación, 10 km de sector de ciclismo y 2,5 km de carrera.

Las inscripciones para participar están abiertas hasta el 16 de abril.