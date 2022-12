Manu Calleja: «El equipo tiene que meterse el chip de salir del descenso»

Emmanuel Calleja, ‘Manu Calleja’, ya ejerce como nuevo entrenador del CD Ibiza. Acompañado de su segundo entrenador, Gorka Gaztelu, ‘Obu’, el nuevo técnico rojiblanco fue presentado este jueves oficialmente como nuevo inquilino del banquillo del conjunto ibicenco, al que dirigirá hasta final de temporada con el reto de mantenerlo en la categoría.

El entrenador cántabro (Beranga, 1975), que ya se puso ayer en Can Misses-3 al frente de los entrenamientos con la plantilla del conjunto rojiblanco, llega a la entidad ibicenca con el firme propósito de tratar de sacar al equipo de la zona de descenso, elevar su nivel competitivo y conseguir que rinda y puntúe más veces lejos de la isla, algo que hasta el momento no ha conseguido hacer esta temporada la escuadra isleña.

Así las cosas, Manu Calleja aseguró en su presentación que, a día de hoy, no se plantea nada más allá de empezar a reconstruir de inmediato la autoestima de su equipo, al tiempo que dejó caer que el «único objetivo» en estos momentos es el de intentar ganar en Zaragoza este domingo al Deportivo Aragón, descartando por completo en estas fechas pensar en el hecho de tratar de alcanzar los puestos del ‘play-off’ de ascenso, meta con la que arrancó esta temporada el CD Ibiza la Liga en el Grupo-3 de la Segunda RFEF.

«El objetivo es Zaragoza. Y después de Zaragoza viene el Eibar en la Copa. Yo creo que, como está la situación, no podemos pensar en algo que a día de hoy es una utopía, que es una irrealidad y que son ilusiones», declaró el nuevo técnico del CD Ibiza, no sin antes matizar: «Lo que tenemos que hacer es pensar en Zaragoza y seguir el tópico de ‘El Cholo’ Simeone de ir partido a partido. Pues aquí casi que tenemos que ir entreno a entreno, acción a acción, jugada a jugada y situación a situación. Yo creo que en la vida la principal virtud que puede tener una persona o un grupo de trabajo es la humildad. Respeto máximo al rival, humildad y no creerse más que nadie».

En cuanto a su filosofía de juego y al estilo de equipo que desea implantar en su nuevo CD Ibiza, Manu Calleja indicó que sus futbolistas «a nivel mental se lo tienen que creer».

«Tienen que creer que son mejor plantilla porque tiene una nivel alto, pero nunca se ha visto en una situación compleja como esta antes. Y eso cuesta porque tienen que meterse el chip de salir del descenso. Eso, lo primero, en el aspecto mental. Y segundo, hay que hacer algún tipo de variaciones en el trabajo táctico para ser diferentes porque el equipo hace muchas cosas bien. Y la tercera cuestión es que hay que ser competitivos», recalcó el nuevo preparador de la escuadra ibicenca, que también apuntó: «Buscaremos soluciones tácticas para ser ese bloque sólido y compacto que no encaja y al que para ganarnos nos tengan que matar».

Sergio Tortosa: «Queremos una plantilla lo más competitiva posible»

Sergio Tortosa, director deportivo del CD Ibiza, avanzó ayer que la idea del club en las próximas semanas es reforzar el equipo con algunos fichajes en el mercado de invierno.

«Nosotros somos ambiciosos y queremos tener una plantilla lo más competitiva posible porque es lo que te exige el guion de la competición. Y si te duermes te vas para allá. Y nosotros ahora mismo estamos ahí. Lo consensuaremos con Manu para saber qué jugadores tenemos que incorporar», afirmó Tortosa.