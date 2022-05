Paco Jémez, entrenador de la UD Ibiza: "Nuestra idea es dar una buena despedida a nuestra afición"

Paco Jémez, entrenador de la UD Ibiza, ha comparecido este viernes antes los medios en la previa del encuentro que mañana sábado disputará su equipo en Can Misses contra el Real Valladolid, correspondiente a la penúltima fecha de competición en la Liga y que servirá a los jugadores locales de despedida de la afición ibicenca.

En este sentido, el técnico del cuadro isleño ha asegurado que mañana ante los vallisoletanos espera que su equipo tenga una despedida a la altura de lo que se merecen sus jugadores y su afición, en un encuentro deportivo que servirá de paso para homenajear al excapitán Sergio Cirio y a Javi Lara y a David Morillas, dos futbolistas importantes y que han hecho historia estos últimos con la UD Ibiza.

"Espero un buen partido para poner un buen broche a una temporada que ha sido muy notable, con victoria, con buen juego y que la gente se pase bien", adelantó Paco Jémez, que también señaló: "Nuestra idea es la de dar una buena despedida. Espero que mi equipo dé un muy buen nivel ante un gran rival"

Asimismo, el preparador de la UD Ibiza explicó que se van a enfrentar a un rival "muy complicado" y que "se juega muchísimo", en relación a la dura pugna por ascender directamente a Primera División en la que está inmerso el Real Valladolid junto a Éibar y Almería. No obstante, Paco Jémez puso en valor el trabajo de su plantel, justificando su confianza en sus jugadores porque han demostrado ya sobradamente que es un equipo que tiene "solvencia" y capacidad para ganar.

En cuanto al Real Valladolid, el técnico celeste destacó: "Es un rival muy complicado y difícil. Está ahí arriba por méritos propios, aunque el ascenso directo ahora mismo no depende de ellos. El Valladolid es un buen equipo, con grandes jugadores y con un gran entrenador. Han hecho una temporada fantástica y no van a querer dejar pasar la ocasión de sumar aquí los tres puntos por lo que pueda pasar después. Ellos pelean por una cosa y nosotros por otra. Solo espero que no haya muchas diferencias en cuanto a la forma en que ambos equipos afrontan el partido. Espero que podamos competir al máximo y ganar el partido".

Sin propuesta "en firme" de continuidad

Sobre su continuidad al frente del equipo ibicenco la próxima campaña, Jémez declaró que aún no sabe nada respecto a su situación personal, aunque ha detallado que ha hablado con Amadeo Salvo "de algunas cosas", pero que no cuenta aún con una propuesta "en firme", cosa que respeta.

"Me quede o no, siempre estaré agradecido a Amadeo por esta oportunidad. Ha sido un auténtico placer venir aquí y entrenar a la UD Ibiza. Lo que tenga que ocurrir se dirá en su momento. Y si me tengo que marchar lo haré sin ningún rencor", manifestó Paco Jémez, que también reconoció de nuevo que le gustaría continuar: "Ojalá pueda seguir aquí entrenando, pero no depende solo de mí".

Para el duelo de este sábado en Can Misses frente al Real Valladolid, el entrenador de la UD Ibiza contará con las bajas de Javi Pérez, Gálvez y Sergio Castel.